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وزير الطاقة: تجهيز البنية التحتية لتزويد معبر نصيب الحدودي باحتياجاته من الكهرباء

1/3/2025 10:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الجمعة، إن خط الربط الكهربائي داخل الأراضي الأردنية جاهز لغاية الحدود الأردنية- السورية.


وأضاف الخرابشة أن البدء بتزويد سوريا بالكهرباء يعتمد على جاهزية الجانب السوري لاستقبال الكهرباء التي سيتم تزويدهم بها.


وقال إنه بناء على طلب الجانب السوري يقوم الجانب الأردني حاليا بتجهيز البنية التحتية اللازمة لتزويد معبر نصيب الحدودي باحتياجاته من الطاقة الكهربائية.


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