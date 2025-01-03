إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس /PNN- أصيب شاب بالرصاص الحي، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال اقتحام بيت فوريك شرق نابلس.
وأفاد الهلال الأحمر بنابلس، بأن طواقمه تعاملت مع إصابة لشاب (20 عاما)، بالرصاص الحي بالقدم، وجرى نقله للمستشفى.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك، وسط إطلاق كثيف للرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة
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