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إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس

1/3/2025 10:11:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN- أصيب شاب بالرصاص الحي، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال اقتحام بيت فوريك شرق نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر بنابلس، بأن طواقمه تعاملت مع إصابة لشاب (20 عاما)، بالرصاص الحي بالقدم، وجرى نقله للمستشفى.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك، وسط إطلاق كثيف للرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة

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