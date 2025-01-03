وفق الحسابات الفلكية.. متى يبدأ شهر رمضان المبارك؟

وبحسب الحسابات الفلكية، سيتم تحري الهلال بعد مغيب شمس يوم الجمعة 29 شعبان 1446 الموافق 28 فبراير 2025 لتحديد الموعد الدقيق لبداية الصيام. وبالنسبة إلى استطلاع هلال شهر رمضان 1446ه، تشير التوقعات إلى أن الهلال سيكون مرئيًا في سماء القاهرة لمدة زمنية تصل إلى حوالي 37 دقيقة، في حين يظهر في سماء مكة المكرمة لمدة زمنية تصل إلى 33 دقيقة، بحسب الحسابات الفلكية الأولية.

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