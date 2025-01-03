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وفق الحسابات الفلكية.. متى يبدأ شهر رمضان المبارك؟

1/3/2025 9:07:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع بدء العام الجديد 2025، بدأ الكثير من المسلمين حول العالم بالسؤال عن موعد شهر رمضان المقبل، وفقاً للحسابات الفلكية، وبالفعل ارتفعت معدلات البحث حول موعد شهر رمضان للعام الهجري 1446.
وبحسب توقعات الحسابات الفلكية، فإن هناك إشارات إلى أن موعد شهر رمضان سيكون على الأغلب يوم السبت الأول من مارس 2025، وسيستمر لمدة 29 أو 30 يومًا، وذلك بعد استطلاع الهلال من قبل دور الإفتاء بالبلدان العربية والإسلامية.

وبحسب الحسابات الفلكية، سيتم تحري الهلال بعد مغيب شمس يوم الجمعة 29 شعبان 1446 الموافق 28 فبراير 2025 لتحديد الموعد الدقيق لبداية الصيام.
وبالنسبة إلى استطلاع هلال شهر رمضان 1446ه، تشير التوقعات إلى أن الهلال سيكون مرئيًا في سماء القاهرة لمدة زمنية تصل إلى حوالي 37 دقيقة، في حين يظهر في سماء مكة المكرمة لمدة زمنية تصل إلى 33 دقيقة، بحسب الحسابات الفلكية الأولية.

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