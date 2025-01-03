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إصابة فلسطيني في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا

1/3/2025 9:07:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب فلسطيني برضوض وجروح، الجمعة، في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا جنوب الخليل.
وذكر الناشط أسامة مخامرة أن مجموعة من المستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على خالد موسى النجار، أثناء وجوده بالقرب من منزله في منطقة شعب البطم بمسافر يطا، مما أدى إلى إصابته بجروح وكسور في الجمجمة والأطراف، وتم نقله إلى مستشفى الخليل الحكومي.
وأشار مخامرة إلى تكرر اعتداءات المستوطنين على عائلة النجار وممتلكاتهم في المنطقة بهدف تهجيرهم قسرا لصالح التوسع الاستيطاني.








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