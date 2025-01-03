إصابة فلسطيني في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصيب فلسطيني برضوض وجروح، الجمعة، في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا جنوب الخليل.
وذكر الناشط أسامة مخامرة أن مجموعة من المستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على خالد موسى النجار، أثناء وجوده بالقرب من منزله في منطقة شعب البطم بمسافر يطا، مما أدى إلى إصابته بجروح وكسور في الجمجمة والأطراف، وتم نقله إلى مستشفى
الخليل الحكومي.
وأشار مخامرة إلى تكرر اعتداءات المستوطنين على عائلة النجار وممتلكاتهم في المنطقة بهدف تهجيرهم قسرا لصالح التوسع الاستيطاني.
MENAFN03012025000208011052ID1109052481
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.