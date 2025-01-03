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وزير الأوقاف يفتتح مسجد يونس بشير في أبو علندا

1/3/2025 9:07:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الجمعة، مسجد المرحوم يونس إبراهيم بشير في منطقة أبو علندا بالعاصمة عمان.
وألقى الخلايلة خطبتي الجمعة، بحضور وزير الداخلية مازن الفرايه، حيث أكد أهمية الشهادتين لله بالوحدانية، وللرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، كأعظم أركان الإسلام وبوابة الدخول فيه.
وأشار إلى أن عمارة المسجد بالبناء والعبادة تجسد مكانته في تشكيل شخصية المسلم وبناء الحضارة، وهو أول أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة المنورة.
وأقيم المسجد كصدقة جارية عن روح المرحوم الحاج يونس بشير، على أرض مساحتها دونمان، بمساحة بناء 1600 متر مربع، ويتكون المبنى من طابقين، تضم مسجدا يتسع لـ900 مصل، ومسجدا للنساء يتسع لـ 150 مصلية، إضافة إلى مركز لتحفيظ القرآن، وسكن للإمام ومرافق صحية.








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