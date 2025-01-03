الدفاع المدني بغزة: 10 آلاف فلسطيني بالشمال بعد أن كانوا 200 ألف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، للجزيرة "هناك 20 شخصا بالمستشفى الإندونيسي يعيشون ظروفا صعبة".
واضاف "الاحتلال يريد أن يطبق خطة الجنرالات في منطقة شمالي قطاع غزة".
وبين "في شمال قطاع غزة الآن 10 آلاف شخص بعد أن كان يعيش به 200 ألف".
وتابع "نطالب بأن يرفع الاحتلال يده عن المنظومة الصحية ومنظومة الدفاع المدني".
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