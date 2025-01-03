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الدفاع المدني بغزة: 10 آلاف فلسطيني بالشمال بعد أن كانوا 200 ألف

1/3/2025 7:07:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، للجزيرة "هناك 20 شخصا بالمستشفى الإندونيسي يعيشون ظروفا صعبة".


واضاف "الاحتلال يريد أن يطبق خطة الجنرالات في منطقة شمالي قطاع غزة".


وبين "في شمال قطاع غزة الآن 10 آلاف شخص بعد أن كان يعيش به 200 ألف".


وتابع "نطالب بأن يرفع الاحتلال يده عن المنظومة الصحية ومنظومة الدفاع المدني".

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