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الاحتلال يطالب بإخلاء المستشفى الإندونيسي

1/3/2025 7:07:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطالب الموجودين بالمستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة بإخلائه فورا.
وأكد أن المحاصرين في المستشفى الإندونيسي معظمهم نساء وأطفال وبعضهم مصابون لا يستطيعون الحركة نهائيا.
وذكر أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق نيرانها في محيط المستشفى.
وتأتي عملية إخلاء المستشفى الإندونيسي واستهداف المستشفيات الأخرى القريبة، بينما وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته شمالي قطاع غزة.
ومنذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال عملية عسكرية أسفرت عن استشهاد نحو 4 آلاف فلسطيني وإصابة آلاف آخرين وتهجير عشرات الآلاف، في حين قتل 40 جنديا إسرائيليا على يد المقاومة الفلسطينية خلال هذه المدة، بحسب بيانات رسمية إسرائيلية.








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