الاحتلال يطالب بإخلاء المستشفى الإندونيسي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطالب الموجودين بالمستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة بإخلائه فورا.
وأكد أن المحاصرين في المستشفى الإندونيسي معظمهم نساء وأطفال وبعضهم مصابون لا يستطيعون الحركة نهائيا.
وذكر أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق نيرانها في محيط المستشفى.
وتأتي عملية إخلاء المستشفى الإندونيسي واستهداف المستشفيات الأخرى القريبة، بينما وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته شمالي قطاع غزة.
ومنذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال عملية عسكرية أسفرت عن استشهاد نحو 4 آلاف فلسطيني وإصابة آلاف آخرين وتهجير عشرات الآلاف، في حين قتل 40 جنديا إسرائيليا على يد المقاومة الفلسطينية خلال هذه المدة، بحسب بيانات رسمية إسرائيلية.
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