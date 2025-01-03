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تراجع الإسترليني أمام الدولار وارتفاعه أمام اليورو

1/3/2025 7:07:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصل الجنيه الإسترليني تراجعه لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار الأميركي، اليوم الجمعة، واستقر دون حاجز الـ 25ر1 دولار.


ووفقاً للتقارير المالية البريطانية، انخفض الإسترليني 18ر0 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 2403ر1 دولار، فيما ارتفع مقابل اليورو ليبلغ سعره 2055ر1 يورو.

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