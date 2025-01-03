تراجع الإسترليني أمام الدولار وارتفاعه أمام اليورو

تراجع الإسترليني أمام الدولار وارتفاعه أمام اليورو
التاريخ
1/3/2025 7:07:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
واصل الجنيه الإسترليني تراجعه لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار الأميركي، اليوم الجمعة، واستقر دون حاجز الـ 25ر1 دولار.
ووفقاً للتقارير المالية البريطانية، انخفض الإسترليني 18ر0 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 2403ر1 دولار، فيما ارتفع مقابل اليورو ليبلغ سعره 2055ر1 يورو.
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