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المتاحف والإرث الاستعماري ... هل حان وقت المصالحة؟

1/3/2025 6:12:04 AM
(MENAFN- Swissinfo) هل يجب على المتاحف أن تُعيد التحف الفنية المنهوبة في عهد الاستعمار؟ لا يُعدّ هذا السؤال جديدا. لكن ازداد اهتمام بعض الدول والمؤسّسات المتحفيّة بالموضوع في الآونة الأخيرة، ما يدعو المتاحف لإعادة النظر في دورها ورسالتها.

تم نشر هذا المحتوى على 03 يناير 2025 - 09:00 8دقائق

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لا يُعتبر الجدل حول جدوى إرجاع التراث الثقافي المنهوب أو المسلوب أثناء الغزوات الاستعمارية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إلى أوطانه الأصلية، أمرا جديدا. فلقد ظهرت هذه الحركة منذ استقلال البلدان الإفريقية في الستينات، وفي أعقاب عمليات النهب النازية خلال الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، لم يبدأ انشغال بعض المتاحف والحكومات بهذه القضية، إلاّ مؤخرًا.

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