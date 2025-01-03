المتاحف والإرث الاستعماري ... هل حان وقت المصالحة؟

(MENAFN
- Swissinfo)
هل يجب على المتاحف أن تُعيد التحف الفنية المنهوبة في عهد الاستعمار؟ لا يُعدّ هذا السؤال جديدا. لكن ازداد اهتمام بعض الدول والمؤسّسات المتحفيّة بالموضوع في الآونة الأخيرة، ما يدعو المتاحف لإعادة النظر في دورها ورسالتها.
تم نشر هذا المحتوى على
03 يناير 2025 - 09:00
8دقائق
مقالات أخرى للكاتب (
القسم الفرن
Français
fr
((Les musées ont une opportunité de devenir des lieux de réconciliation))
الأصلي
طالع المزيد((Les musées ont une opportunité de devenir des lieux de réconciliation)
لا يُعتبر الجدل حول جدوى إرجاع التراث الثقافي المنهوب أو المسلوب أثناء الغزوات الاستعمارية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إلى أوطانه الأصلية، أمرا جديدا. فلقد ظهرت هذه الحركة منذ استقلال البلدان الإفريقية في الستينات، وفي أعقاب عمليات النهب النازية خلال الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، لم يبدأ انشغال بعض المتاحف والحكومات بهذه القضية، إلاّ مؤخرًا.
MENAFN03012025000210011054ID1109052059
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.