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الأردن يدين حادث إطلاق النار الذي وقع في جمهورية الجبل الأسود

1/3/2025 6:11:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادث إطلاق النار الذي وقع في جمهورية الجبل الأسود الصديقة، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والإصابات.
‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية الجبل الأسود الصديقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.








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