تطورات المنخفض الجوي القادم إلى الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تتأثر المملكة تدريجيًا مساء الأحد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتتحول الأجواء إلى غائمة أحيانًا، مع احتمال هطول زخات متفرقة من المطر، خاصة في جنوب وشرق المملكة بما فيها العقبة.
وتبقى المملكة الاثنين، ضمن حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتنخفض قليلًا درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال هطول زخات متفرقة من المطر في البادية الشمالية الشرقية وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الشرقية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية وتكون مثيرة للغبار.
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