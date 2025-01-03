تطورات المنخفض الجوي القادم إلى الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة تدريجيًا مساء الأحد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتتحول الأجواء إلى غائمة أحيانًا، مع احتمال هطول زخات متفرقة من المطر، خاصة في جنوب وشرق المملكة بما فيها العقبة.



وتبقى المملكة الاثنين، ضمن حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتنخفض قليلًا درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال هطول زخات متفرقة من المطر في البادية الشمالية الشرقية وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الشرقية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية وتكون مثيرة للغبار.