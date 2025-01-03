26 شهيدا في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN/ أعلنت مصادر طبية، استشهاد 26 مواطنا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، في غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين في طائرات الاحتلال خربة العدس شمال رفح، كما استشهد مواطن برصاص الاحتلال في منطقة الشاكوش شمال غرب المدينة،

جنوب القطاع.

واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة. كما قصفت طائرات الاحتلال مخيم جباليا شمال القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة سلمان وخيمة بجواره غرب دير البلح، وسط القطاع.

كما استشهد مواطن وزوجته ونجله المصور الصحفي عمرو الديراوي، في قصف للاحتلال استهداف منزلًا لعائلة "شلط" في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

واستشهد مواطن جراء قصف الاحتلال منزلا قرب مفترق عبد العال في شارع الجلاء غرب مدينة غزة. واستشهد مواطن آخر جراء استهدف طائرات الاحتلال لمنطقة أبو العجين شرق دير البلح.

وأشار المصادر إلى ارتفاع حصيلة قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة مشمش في "برج بيدس"، في مخيم النصيرات وسط القطاع، إلى خمسة شهداء بينهم طفلان.

وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف مدفعية الاحتلال بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب القطاع. كما أطلقت آليات الاحتلال الرصاص والقنابل الحارقة صوب منازل المواطنين في حي الصفطاوي شمال غرب القطاع.

وقصفت زوارق الاحتلال الحربية شاطئ بحر النصيرات، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار واجتياح لآليات الاحتلال شرق مخيم البريج، وسط القطاع. وأطلقت مروحيات الاحتلال النار صوب منازل المواطنين وخيام النازحين شرق المحافظة الوسطى.

وذكرت مصادر طبية أن الاحتلال دمر محطات الأوكسجين والكهرباء في المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمال القطاع، كما نفدت المستلزمات الطبية من المستشفى، مشيرةً إلى أن الاحتلال يواصل تجريف محيط المستشفى وتدمير كل مقومات الحياة في المنطقة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,581 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,438 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.