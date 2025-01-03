19 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق بقطاع غزة

كما استشهد 7 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلا جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستشهد 3 آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في الزوايدة وسط قطاع غزة، مثلما استشهد مواطن آخر جراء قصف الاحتلال منزلا في محيط مفترق عبد العال في شارع الجلاء غرب مدينة غزة.

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