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19 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق بقطاع غزة

1/3/2025 5:07:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 19 فلسطينيا اليوم الجمعة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.


واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف قوات الاحتلال منزلا غرب دير البلح وسط قطاع غزة، مثلما استشهد 4 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال في النصيرات وسط قطاع غزة.


كما استشهد 7 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلا جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستشهد 3 آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في الزوايدة وسط قطاع غزة، مثلما استشهد مواطن آخر جراء قصف الاحتلال منزلا في محيط مفترق عبد العال في شارع الجلاء غرب مدينة غزة.

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