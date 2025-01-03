19 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق بقطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد 19 فلسطينيا اليوم الجمعة، جراء قصف
الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف قوات الاحتلال منزلا غرب دير البلح وسط قطاع غزة، مثلما استشهد 4 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال في النصيرات وسط قطاع غزة.
كما استشهد 7 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلا جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستشهد 3 آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في الزوايدة وسط قطاع غزة، مثلما استشهد مواطن آخر جراء قصف الاحتلال منزلا في محيط مفترق عبد العال في شارع الجلاء غرب مدينة غزة.
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