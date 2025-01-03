إعلام إسرائيلي: الصاروخ اليمني أيقظ 5 ملايين إسرائيلي

إعلام إسرائيلي: الصاروخ اليمني أيقظ 5 ملايين إسرائيلي
التاريخ
1/3/2025 5:07:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الصاروخ الباليستي اليمني أيقظ 5 ملايين إسرائيلي الليلة الماضية، وأجبرهم على دخول الملاجئ.
وتضامنا مع قطاع غزة -الذي يواجه إبادة جماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي- باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.
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