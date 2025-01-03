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إعلام إسرائيلي: الصاروخ اليمني أيقظ 5 ملايين إسرائيلي

1/3/2025 5:07:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الصاروخ الباليستي اليمني أيقظ 5 ملايين إسرائيلي الليلة الماضية، وأجبرهم على دخول الملاجئ.


وتضامنا مع قطاع غزة -الذي يواجه إبادة جماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي- باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

MENAFN03012025000208011052ID1109051914

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