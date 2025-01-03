العقبة تشهد حركة سياحية نشطة خلال عطلة رأس السنة الميلادية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت مدينة العقبة خلال عطلة رأس السنة الميلادية وتزامنا مع انطلاق مهرجان أمواج وكرنفال العقبة، حركة سياحية نشطة وتجاوزت الحجوزات الفندقية فيها نسبة 80 بالمئة.



وبحسب أصحاب منشآت فندقية، فقد شهدت بعض الفنادق الشاطئية نسبة إشغال وصلت إلى 100 بالمئة، فيما تراوحت النسبة ما بين 60 إلى 80 بالمئة في الفنادق غير الشاطئية وكانت الحركة نشطة بفضل المجموعات السياحية من الجنسيات العربية التي وصلت إلى العقبة الأسبوع الماضي.

وقال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض السياحة والاقتصاد المهندس حمزة الحاج حسن، إن الحركة السياحية والتجارية في العقبة، شهدت نشاطا ملحوظا خلال نهاية العام 2024 وبداية عام 2025 .



وأشار إلى أن السلطة أطلقت البرنامج الأول الذي يستهدف السياحة المحلية تحت مسمى كرنفال العقبة، وهو برنامج سنوي يقدم خصومات على السلع الاستهلاكية لكل زوار العقبة وساكنيها والأجانب بالتعاون مع المتاجر والفنادق، كما أطلقت النسخة الأولى من مهرجان أمواج العقبة بالتعاون مع إدارة مهرجان جرش الذي يستمر حتى نهاية عام 2025 وذلك بهدف إطالة مدة إقامة الزائر.



وأشار إلى أن الهدف من إطلاق كرنفال العقبة ومهرجان أمواج العقبة تنشيط السياحة الداخلية والخارجية على حد سواء، حيث يتضمن برنامجهما عروضا تجارية تناسب المستهلك، كما يتضمن حفلات فنية لفنانين عرب وفعاليات ونشاطات ثقافية وفنية ومسرحيات تقدمها فرق محلية وعالمية تستقطب أعدادا كبيرة للزوار.