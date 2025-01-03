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إصابة أحد رجال إدارة البحث الجنائي بمداهمة مطلوب خطر ومسلح في عمان

1/3/2025 5:07:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ قوة أمنيّة من إدارة البحث الجنائي داهمت أمس ، مطلوباً مصنفاً بالخطر وبحقه 3 طلبات أمنية بعد تحديد مكان وجوده في إحدى مناطق شمال عمان .
وأضاف الناطق الإعلامي الجمعة، أنّ الشخص المطلوب وعند محاولة إلقاء القبض عليه أبدى مقاومة شديدة وبادر بإطلاق النار باتجاه القوة، حيث تم التعامل معه لحين السيطرة عليه وضبطه وبحوزته السلاح الناري المستخدم .
ونتج عن المداهمة إصابة أحد رجال الأمن العام وأُسعف للمستشفى وحالته العامة جيدة وما زال قيد العلاج، كما أُسعف المطلوب إثر إصابته وهو كذلك قيد العلاج








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