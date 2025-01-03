بيروت: جولة لرئيس لجنة مراقبة وقف اطلاق النار في بلدة الخيام اللبنانية الحدودية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قام رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز بجولة اليوم الجمعة، على مدينة الخيام اللبنانية الحدودية التي شهدت إحدى أبرز المعارك بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله".



وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت، " إن الجنرال جيفيرز قام بجولة في الخيام برفقة قائد اللواء السابع في الجيش اللبناني العميد الركن طوني فارس، للاطلاع على الوضع الميداني في المدينة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها وانتشار وحدات الجيش اللبناني فيها".



وأضاف المصدر، " أن الجيش الإسرائيلي قام بأعمال تفجير ونسف العديد من المنازل في بلدتي بني حيان وكفركلا سمع دويها في أرجاء الجنوب، كما قام بعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة بين بلدتي بني حيان وطلوسة".