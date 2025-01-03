بيروت: جولة لرئيس لجنة مراقبة وقف اطلاق النار في بلدة الخيام اللبنانية الحدودية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قام رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز بجولة اليوم الجمعة، على مدينة الخيام اللبنانية الحدودية التي شهدت إحدى أبرز المعارك بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله".
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت، " إن الجنرال جيفيرز قام بجولة في الخيام برفقة قائد اللواء السابع في الجيش اللبناني العميد الركن طوني فارس، للاطلاع على الوضع الميداني في المدينة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها وانتشار وحدات الجيش اللبناني فيها".
وأضاف المصدر، " أن الجيش الإسرائيلي قام بأعمال تفجير ونسف العديد من المنازل في بلدتي بني حيان وكفركلا سمع دويها في أرجاء الجنوب، كما قام بعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة بين بلدتي بني حيان وطلوسة".
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