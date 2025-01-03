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سمو أمير البلاد يشمل برعايته حفل ختام بطولة (خليجي زين 26)

1/3/2025 4:27:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 1 (كونا) -- يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه فيشمل برعايته وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله (حفل ختام بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم دورة خليجي زين ال26) والذي سيقام في تمام الساعة 07:00 من مساء يوم غد السبت 4 رجب 1445 هجرية الموافق 4 يناير 2025 ميلادية والمباراة النهائية بين منتخبي سلطنة عمان ومملكة البحرين وذلك على إستاد جابر الأحمد الدولي.(النهاية) م خ

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