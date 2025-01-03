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أسعار النفط تحقق مكاسب جديدة

1/3/2025 3:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الجمعة، بعد أن أغلقت عند أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين خلال الجلسة السابقة، مدعومة بتوقعات بأن الحكومات في مختلف أنحاء العالم ستزيد من تبني سياسات لتعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما من شأنه رفع الطلب على الوقود.


وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 76.15 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت أمس الخميس عند أعلى مستوياتها منذ 25 تشرين الأول، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).


كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتًا أو 0.3 بالمئة ليصل إلى 73.38 دولار للبرميل. وكان إغلاق الخميس هو الأعلى للخام الأميركي منذ 14 تشرين الأول.


ويتجه الخامان لتحقيق ثاني زيادة أسبوعية لهما مع عودة المستثمرين من العطلات.

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