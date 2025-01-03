Friday, 03 January 2025 09:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التعليم العالي: 700 مليون دينار قيمة المنح والقروض الجامعية منذ 2004

1/3/2025 3:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق باسم الوزارة مهند الخطيب إن عدد الطلبة الذين تقدموا للاستفادة من المنح والقروض الجامعية للعام الحالي بلغ 81680 طالبا وطالبة، يتنافسون على 44 ألف منحة وقرض.
وتحدث عبر التلفزيون الأردني، عن أن مرحلة الاعتراضات على طلبات المنح والقروض الجامعية ستنتهي يوم السبت، وستعمل الوزارة على معالجتها، كما ستعلن نتائج ترشيح الطلبة نهاية الشهر الحالي.
وأشار إلى 400-500 طالب طب وطب أسنان وجدوا طلباتهم المقدمة للمنح والقروض الجامعية“مجمدة”، مؤكدا الخطيب أن الوزارة تواصلت مع الجامعات لتزويدهم بمعدلات جميع المتقدمين من التخصصين لمعالجة طلباتهم إلكترونيا من خلال الوزارة.
ونوه بأن صندوق دعم الطالب الجامعي منذ العام 2004 وحتى نهاية العام 2023 قدم منحا كاملة وقروضا ومنحا جزئية لأكثر من نصف مليون طالب أردني، وبقيمة تجاوزت 700 مليون دينار.
وقال إن عملية سداد القروض الجامعية تبدأ بعد سنتين من تخرج الطالب، ولكن آخر دفعة من قامت الوزارة بمطالبتهم بسداد قروضهم كانت دفعة عام 2017، وهذا نوع من التعاون مع الطلبة، لافتا إلى نحو 50-55 مليون دينار القيمة الإجمالية للقروض المتبقية على الطلبة.








MENAFN03012025000208011052ID1109051569

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث