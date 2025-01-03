الاحتلال يعتقل مواطنين ويستولي على مركبة من نابلس
التاريخ
1/3/2025 3:10:48 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس /PNN/ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مواطنين واستولت على مركبة من مدينة نابلس.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة من المدينة ومحيطها، واعتقلت المواطنين رشاد حلاوة، ومنتصر الجابي، بعد أن داهمت منزليهما
وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما، كما استولت على مركبة من حارة العقبة.
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