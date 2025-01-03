سقط في مستوطنة موديعين : صاروخ يمني فجر اليوم نجح في تخطي الدفاعات الاسرائيلية

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN / أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، برصد صاروخ أطلق من اليمن، وقد دوّت صفارات الإنذار في "تل أبيب" ومستوطنات أخرى، ولا سيما وسط فلسطين المحتلة.
وتحدث جيش الاحتلال عن سقوط شظايا الصاروخ اليمني في مستوطنة "موديعين" في محيط القدس المحتلة.
بدورها، أكدت هيئة البث العبرية وقوع 12 إصابة في صفوف المستوطنين خلال محاولة الهروب إلى الملاجئ، مضيفةً أنّ 9 آخرين أصيبوا من جراء الهلع في إثر تفعيل صفارات الإنذار.
وخلافا لادعاءات جيش الاحتلال، رصدت هواتف المستوطنين مشهدا لسقوط الصاروخ اليمني، وفشل اعتراضه كما زعم جيش الاحتلال.
ويواصل اليمن عملياته ضد أهدافٍ تابعة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلّة، نصرةً للشعب الفلسطيني في غزّة ومقاومته، ودفاعاً عن البلاد.
وقبل أيام، أعلن المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ عمليتين عسكريتين الأولى ضد مطار "بن غوريون"، والثانية ضد محطة الكهرباء جنوب القدس المحتلة.
وفي السياق، قال مصدر عسكري يمني رفيع للميادين إنّ "الجيش اليمني بدأ معادلة الكهرباء بالكهرباء، والمطار بالمطار، والحل هو في إيقاف العدوان على قطاع غزة".
وأضاف المصدر أنّ الجيش اليمني "يُعِدّ مفاجآت مقبلة، وعلى العالم إيقاف العدوان الإسرائيلي"، مشدداً على أنّ "اليمن لن يتوقف عن إسناد قطاع غزّة مطلقاً".
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