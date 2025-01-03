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سقط في مستوطنة موديعين : صاروخ يمني فجر اليوم نجح في تخطي الدفاعات الاسرائيلية

1/3/2025 2:08:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، برصد صاروخ أطلق من اليمن، وقد دوّت صفارات الإنذار في "تل أبيب" ومستوطنات أخرى، ولا سيما وسط فلسطين المحتلة.

وتحدث جيش الاحتلال عن سقوط شظايا الصاروخ اليمني في مستوطنة "موديعين" في محيط القدس المحتلة.

بدورها، أكدت هيئة البث العبرية وقوع 12 إصابة في صفوف المستوطنين خلال محاولة الهروب إلى الملاجئ، مضيفةً أنّ 9 آخرين أصيبوا من جراء الهلع في إثر تفعيل صفارات الإنذار.

وخلافا لادعاءات جيش الاحتلال، رصدت هواتف المستوطنين مشهدا لسقوط الصاروخ اليمني، وفشل اعتراضه كما زعم جيش الاحتلال.

ويواصل اليمن عملياته ضد أهدافٍ تابعة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلّة، نصرةً للشعب الفلسطيني في غزّة ومقاومته، ودفاعاً عن البلاد.

وقبل أيام، أعلن المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ عمليتين عسكريتين الأولى ضد مطار "بن غوريون"، والثانية ضد محطة الكهرباء جنوب القدس المحتلة.

وفي السياق، قال مصدر عسكري يمني رفيع للميادين إنّ "الجيش اليمني بدأ معادلة الكهرباء بالكهرباء، والمطار بالمطار، والحل هو في إيقاف العدوان على قطاع غزة".

وأضاف المصدر أنّ الجيش اليمني "يُعِدّ مفاجآت مقبلة، وعلى العالم إيقاف العدوان الإسرائيلي"، مشدداً على أنّ "اليمن لن يتوقف عن إسناد قطاع غزّة مطلقاً".

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