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وزير الخارجية الفرنسي يصل إلى دمشق

1/3/2025 2:07:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصل وزير الخارجية الفرنسي، صباح الجمعة إلى دمشق، ومن المقرر أن تتبعه نظيرته الألمانية، كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في أوّل زيارة مماثلة على هذا المستوى من دول غربية إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد.
ومن المقرر أن يلتقي جان-نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك معا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وفق المصدر نفسه.








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