الحوثيون: على إسرائيل وقف العدوان على غزة

الحوثيون: على إسرائيل وقف العدوان على غزة
التاريخ
1/3/2025 2:07:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله (الحوثيين) "على العدو الصهيوني إدراك أن كل أنظمة دفاعه لا يمكنها حمايته".
وأضاف "على العدو الصهيوني التوجه إلى ما هو أكثر جدوى وهو وقف العدوان على غزة".
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