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الحوثيون: على إسرائيل وقف العدوان على غزة

1/3/2025 2:07:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله (الحوثيين) "على العدو الصهيوني إدراك أن كل أنظمة دفاعه لا يمكنها حمايته".


وأضاف "على العدو الصهيوني التوجه إلى ما هو أكثر جدوى وهو وقف العدوان على غزة".

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