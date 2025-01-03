تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة -تحذيرات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبيًا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية والسهول، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية.



وترتفع يوم غدٍ السبت، درجات الحرارة بشكل طفيف، مع بقاء الأجواء باردة نسبيًا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.