إنشاء ملاعب في سترة مجمع 604 خلال 4 أشهر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭: ‬





طرحت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬أمس‭ ‬مناقصة‭ ‬مدتها‭ ‬سنتان‭ ‬لوضح‭ ‬حلول‭ ‬شاملة‭ ‬لمنصات‭ ‬المعارض‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬1‭ ‬لعامي‭ ‬2025‭ ‬و2026،‭ ‬وسيتم‭ ‬تسلم‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬29‭ ‬يناير‭ ‬الجاري،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬لتالي‭.‬

تسعى‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬تعيين‭ ‬شركة‭ ‬إنتاج‭ ‬لتصميم‭ ‬وتصنيع‭ ‬وتركيب‭ ‬وإزالة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬منصات‭ (‬منصات‭ ‬التذاكر‭) ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬التسوق‭ ‬المختلفة‭ ‬ومواقع‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البحرين‭. ‬وستكون‭ ‬المنصات‭ ‬بمثابة‭ ‬نقاط‭ ‬بيع‭ ‬ومنافذ‭ ‬لبيع‭ ‬التذاكر‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬طوال‭ ‬موسم‭ ‬السباق‭. ‬هدف‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬حضور‭ ‬قوي‭ ‬وجذاب‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬والمشاركة‭ ‬وبيع‭ ‬تذاكر‭ ‬الفورمولا‭ ‬1‭ ‬لعامة‭ ‬الناس‭ ‬والترويج‭ ‬لمجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬البضائع‭ ‬ومنتجات‭ ‬التجزئة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

واشترطت‭ ‬الحلبة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الخبرة‭ ‬مثبتة‭ ‬في‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬للرياضة‭ ‬والترفيه‭: ‬خبرة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬وتصنيع‭ ‬وتركيب‭ ‬منصات‭ ‬العرض‭ ‬أو‭ ‬أكشاك‭ ‬البيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬للأحداث‭ ‬أو‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الرياضية‭ ‬أو‭ ‬الترفيهية‭ ‬الدولية‭.‬

كما‭ ‬طرحت‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬مناقصة‭ ‬لإنشاء‭ ‬ملاعب‭ ‬في‭ ‬سترة‭ ‬مجمع‭ ‬604‭ ‬مدة‭ ‬4‭ ‬أشهر،‭ ‬وسيتم‭ ‬تسلم‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬29‭ ‬يناير‭ ‬الجاري،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

على‭ ‬المقاول‭ ‬إنشاء‭ ‬ملعب‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وملعب‭ ‬لكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬مع‭ ‬غرفة‭ ‬خدمات،‭ ‬الأعمال‭ ‬شاملة‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يتطلبه‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬كهربائية‭ ‬ومدنية‭ ‬وتصريف‭ ‬للمياه،‭ ‬المشروع‭ ‬أيضا‭ ‬يشمل‭ ‬توفير‭ ‬ألعاب‭ ‬رياضية‭ ‬وزراعة‭ ‬نباتات‭ ‬وشبكة‭ ‬ري‭ ‬حسب‭ ‬الخرائط‭ ‬وكتيب‭ ‬المناقصة‭.‬

على‭ ‬مقدمي‭ ‬العطاءات‭ ‬إرفاق‭ ‬مبلغ‭ ‬الضمان‭ ‬الابتدائي‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬أعلاه‭ ‬أو‭ ‬بنسبة‭ ‬1 % ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬العطاء،‭ ‬أيهما‭ ‬أقل،‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تقل‭ ‬قيمة‭ ‬الضمان‭ ‬الابتدائي‭ ‬عن‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. (‬باستثناء‭ ‬المناقصات‭ ‬على‭ ‬مظروفين‭) ‬وعلى‭ ‬مقدمي‭ ‬العطاءات‭ ‬إرفاق‭ ‬مبلغ‭ ‬الضمان‭ ‬الابتدائي‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬أعلاه‭.‬

كما‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬الضمان‭ ‬الابتدائي‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬شيك‭ ‬مصدق‭ ‬أو‭ ‬خطاب‭ ‬ضمان‭ ‬بنكي‭ ‬أو‭ ‬بوليصة‭ ‬تأمين‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬المحلية‭ ‬أو‭ ‬نقداً‭ (‬أو‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬منصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭) ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ساري‭ ‬المفعول‭ ‬طوال‭ ‬المدة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬أعلاه‭.‬