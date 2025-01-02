إنشاء ملاعب في سترة مجمع 604 خلال 4 أشهر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
كتبت نوال عباس:
طرحت حلبة البحرين الدولية في الموقع الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات أمس مناقصة مدتها سنتان لوضح حلول شاملة لمنصات المعارض لسباقات الفورمولا 1 لعامي 2025 و2026، وسيتم تسلم مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة حتى تاريخ 29 يناير الجاري، على أن يتم فتح المظاريف في اليوم لتالي.
تسعى حلبة البحرين الدولية في تعيين شركة إنتاج لتصميم وتصنيع وتركيب وإزالة العديد من منصات (منصات التذاكر) في مراكز التسوق المختلفة ومواقع أخرى في جميع أنحاء البحرين. وستكون المنصات بمثابة نقاط بيع ومنافذ لبيع التذاكر لحلبة البحرين الدولية طوال موسم السباق. هدف حلبة البحرين الدولية هو أن يكون لها حضور قوي وجذاب وأن تكون قادرة على التفاعل والمشاركة وبيع تذاكر الفورمولا 1 لعامة الناس والترويج لمجموعة متنوعة من البضائع ومنتجات التجزئة التي تقدمها حلبة البحرين الدولية.
واشترطت الحلبة أن تكون الخبرة مثبتة في العلامات التجارية للرياضة والترفيه: خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تصميم وتصنيع وتركيب منصات العرض أو أكشاك البيع بالتجزئة للأحداث أو العلامات التجارية الرياضية أو الترفيهية الدولية.
كما طرحت أمانة العاصمة مناقصة لإنشاء ملاعب في سترة مجمع 604 مدة 4 أشهر، وسيتم تسلم مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة حتى تاريخ 29 يناير الجاري، على أن يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
على المقاول إنشاء ملعب لكرة القدم وملعب لكرة الطائرة مع غرفة خدمات، الأعمال شاملة لكل ما يتطلبه المشروع من أعمال كهربائية ومدنية وتصريف للمياه، المشروع أيضا يشمل توفير ألعاب رياضية وزراعة نباتات وشبكة ري حسب الخرائط وكتيب المناقصة.
على مقدمي العطاءات إرفاق مبلغ الضمان الابتدائي المشار إليه أعلاه أو بنسبة 1 % من قيمة العطاء، أيهما أقل، وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل قيمة الضمان الابتدائي عن 100 دينار بحريني. (باستثناء المناقصات على مظروفين) وعلى مقدمي العطاءات إرفاق مبلغ الضمان الابتدائي المشار إليه أعلاه.
كما يتم تقديم الضمان الابتدائي على شكل شيك مصدق أو خطاب ضمان بنكي أو بوليصة تأمين من إحدى المؤسسات المالية المحلية أو نقداً (أو حسب ما هو منصوص عليه في وثائق المناقصة) على أن يكون ساري المفعول طوال المدة المنصوص عليها أعلاه.
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