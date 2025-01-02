وزارة الداخلية تشارك في فعالية ((ريترو المنامة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني والتواصل الفعّال مع مختلف شرائح المجتمع، تشارك وزارة الداخلية في فعالية «ريترو المنامة»، التي تنظمها هيئة البحرين للسياحة والمعارض، حيث تجسد المشاركة تاريخ العمل الشرطي العريق في مملكة البحرين.
وتضمنت مشاركة وزارة الداخلية عرضًا مميزًا لطابور شرطة البحرين قدمه حرس الشرف والفرقة الموسيقية للشرطة، حيث عزفت مقطوعات موسيقية وطنية ذات طابع وطني أصيل. فيما تشارك مديرية شرطة محافظة العاصمة باستعراض مراحل تطوير زي الشرطي، في مشهد يجسد تاريخ الشرطة البحرينية العريق، ودورها الفاعل في الحفاظ على الأمن والنظام عبر العقود الماضية.
كما تشمل الفعالية عرضًا لأول إشارة ضوئية استخدمت في مملكة البحرين عام 1941م، إضافة إلى عرض للدراجات النارية القديمة الخاصة بدوريات المرور، وعدد من المدافع التقليدية التي تمثل جزءًا أساسيًا من تاريخ الأمن البحريني، ما يضفي أجواء تاريخية خاصة على الحدث.
وتأتي هذه المشاركة انطلاقًا من حرص وزارة الداخلية على تعزيز التواصل مع المجتمع وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ الشرطة البحرينية ودورها المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار في مملكة البحرين.
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