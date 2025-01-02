وزارة الداخلية تشارك في فعالية ((ريترو المنامة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتضمنت‭ ‬مشاركة‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬عرضًا‭ ‬مميزًا‭ ‬لطابور‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬قدمه‭ ‬حرس‭ ‬الشرف‭ ‬والفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬للشرطة،‭ ‬حيث‭ ‬عزفت‭ ‬مقطوعات‭ ‬موسيقية‭ ‬وطنية‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬وطني‭ ‬أصيل‭. ‬فيما‭ ‬تشارك‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬باستعراض‭ ‬مراحل‭ ‬تطوير‭ ‬زي‭ ‬الشرطي،‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬يجسد‭ ‬تاريخ‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬العريق،‭ ‬ودورها‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والنظام‭ ‬عبر‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭.‬

كما‭ ‬تشمل‭ ‬الفعالية‭ ‬عرضًا‭ ‬لأول‭ ‬إشارة‭ ‬ضوئية‭ ‬استخدمت‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عام‭ ‬1941م،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬القديمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بدوريات‭ ‬المرور،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المدافع‭ ‬التقليدية‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬جزءًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الأمن‭ ‬البحريني،‭ ‬ما‭ ‬يضفي‭ ‬أجواء‭ ‬تاريخية‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬الحدث‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬وتعريف‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة‭ ‬بتاريخ‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬ودورها‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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