النائب جناحي يقترح منح موظفي القطاع الخاص إجازة يوم الأحد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في ضوء التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتعطيل العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، دعمًا للمنتخب الوطني لكرة القدم في مباراته النهائية ببطولة كأس الخليج العربي، التي ستُقام في دولة الكويت الشقيقة، والتي سيواجه فيها منتخب مملكة البحرين منتخب سلطنة عمان الشقيق، تقدم النائب محمد جناحي بمقترح لمنح موظفي القطاع الخاص إجازة يوم الأحد 5 يناير 2025، أسوة بالقطاع العام، وذلك لمتابعة وتشجيع المنتخب الوطني في المباراة النهائية التي ستجمع البحرين مع منتخب سلطنة عمان في الكويت.
ويأتي هذا المقترح بالتزامن مع إعلان عديد من الشركات الكبرى في البحرين، منح موظفيها إجازة رسمية يوم الأحد 5 يناير، مما يدعونا أيضا إلى دعوة بقية الشركات أن تحذو حذو هذه الشركات وإعطاء موظفيهم إجازة ليوم واحد لإتاحة الفرصة لهم لمتابعة المباراة ودعم المنتخب الوطني في هذه اللحظة الحاسمة، وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا لحرص هذه الشركات على تشجيع المواطنين والمقيمين في البحرين على التفاعل مع هذه المناسبة الرياضية المهمة، التي تجسد وحدة البحرينيين واعتزازهم بهويتهم الوطنية.
وأكّد النائب محمد جناحي أن منح إجازة للموظفين في القطاع الخاص في نفس اليوم الذي يحصل فيه موظفو القطاع العام على إجازة، سيكون له أثر إيجابي في تعزيز الروح الوطنية لدى المواطنين، ويمكّن الجميع من دعم منتخب البحرين في هذا الإنجاز الرياضي المهم.
وأكد أن العديد من موظفي القطاع الخاص هم أيضًا من أفراد العائلات التي يعمل بعضها في القطاع العام، وقد طالب العديد منهم بهذا المقترح من أجل أن يوجدوا مع أسرهم لتشجيع المنتخب ومساندته في هذا الحدث التاريخي.
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