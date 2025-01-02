النائب جناحي يقترح منح موظفي القطاع الخاص إجازة يوم الأحد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬منح‭ ‬موظفيها‭ ‬إجازة‭ ‬رسمية‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬5‭ ‬يناير،‭ ‬مما‭ ‬يدعونا‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬دعوة‭ ‬بقية‭ ‬الشركات‭ ‬أن‭ ‬تحذو‭ ‬حذو‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬وإعطاء‭ ‬موظفيهم‭ ‬إجازة‭ ‬ليوم‭ ‬واحد‭ ‬لإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬لمتابعة‭ ‬المباراة‭ ‬ودعم‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬الحاسمة،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لحرص‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الرياضية‭ ‬المهمة،‭ ‬التي‭ ‬تجسد‭ ‬وحدة‭ ‬البحرينيين‭ ‬واعتزازهم‭ ‬بهويتهم‭ ‬الوطنية‭.‬

وأكّد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬جناحي‭ ‬أن‭ ‬منح‭ ‬إجازة‭ ‬للموظفين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬يحصل‭ ‬فيه‭ ‬موظفو‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬إجازة،‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الوطنية‭ ‬لدى‭ ‬المواطنين،‭ ‬ويمكّن‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرياضي‭ ‬المهم‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬هم‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬العائلات‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬بعضها‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬وقد‭ ‬طالب‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬بهذا‭ ‬المقترح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬يوجدوا‭ ‬مع‭ ‬أسرهم‭ ‬لتشجيع‭ ‬المنتخب‭ ‬ومساندته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬التاريخي‭.‬

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