خليجي 26.. جامعة العلوم التطبيقية تعزز صفوف جماهير ((الأحمر)) بنقل طلبتها لحضور النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
انطلاقا من جهودها في دعم الرياضة البحرينية، وتماشيا مع جهود الاتحاد البحريني لكرة القدم لضمان الوجود الجماهيري خلف منتخب البحرين الوطني الأول لكرة القدم في كأس الخليج العربي (خليجي 26) المقامة حاليًا في دولة الكويت الشقيقة، أعلنت جامعة العلوم التطبيقية تقديمها دعماً خاصاً لنقل طلابها عبر حافلتين لحضور المباراة النهائية من البطولة.
وكانت الجامعة قد سيرت حافلة ضمت عدداً من طلبة الجامعة وموظفيها لحضور مباراة نصف النهائي التي انتهت بفوز منتخبنا الوطني على المنتخب الكويتي الشقيق في مباراة قدم فيها نجوم الأحمر البحريني أداءً رجولياً، يؤكد التطور الذي تشهده الرياضة البحرينية، والإنجازات التي تشهدها في مختلف المجالات.
وعن هذه المبادرة، صرّح رئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة بأن الجامعة تسعى دوماً إلى خدمة البحرين وقيادتها الرشيدة، مؤكداً حرص الجامعة على توفير كل سبل الدعم للمنتخب الوطني في الاستحقاق الخليجي.
من جهته، أكّد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حاتم المصري أن دعم الجامعة لنقل طلبتها للمباراة النهائية في خليجي زين 26 يعكس حرص الجامعة على تعزيز روح الانتماء الوطني بين الطلبة، مشيراً إلى أنَّ الوجود الجماهيري خلف المنتخب في الكويت سيسهم بلا شك في تحفيز لاعبي «الأحمر» لمزيد من التألق.
وكانت جامعة العلوم التطبيقية قد أعلنت منح يوم الأحد، الموافق 5 يناير 2025، إجازة رسمية لجميع موظفيها، امتثالًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحرصًا على دعم المنتخب الوطني البحريني لكرة القدم، لإتاحة الفرصة لمنتسبيها لمتابعة وتشجيع المنتخب الوطني في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي الـ 26.
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