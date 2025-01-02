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خليجي 26.. جامعة العلوم التطبيقية تعزز صفوف جماهير ((الأحمر)) بنقل طلبتها لحضور النهائي

1/2/2025 7:16:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انطلاقا‭ ‬من‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتماشيا‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لضمان‭ ‬الوجود‭ ‬الجماهيري‭ ‬خلف‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ (‬خليجي‭ ‬26‭) ‬المقامة‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬أعلنت‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬تقديمها‭ ‬دعماً‭ ‬خاصاً‭ ‬لنقل‭ ‬طلابها‭ ‬عبر‭ ‬حافلتين‭ ‬لحضور‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

وكانت‭ ‬الجامعة‭ ‬قد‭ ‬سيرت‭ ‬حافلة‭ ‬ضمت‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬وموظفيها‭ ‬لحضور‭ ‬مباراة‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬قدم‭ ‬فيها‭ ‬نجوم‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني‭ ‬أداءً‭ ‬رجولياً،‭ ‬يؤكد‭ ‬التطور‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وعن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬صرّح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬وهيب‭ ‬الخاجة‭ ‬بأن‭ ‬الجامعة‭ ‬تسعى‭ ‬دوماً‭ ‬إلى‭ ‬خدمة‭ ‬البحرين‭ ‬وقيادتها‭ ‬الرشيدة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الخليجي‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكّد‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬حاتم‭ ‬المصري‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬الجامعة‭ ‬لنقل‭ ‬طلبتها‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬زين‭ ‬26‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬بين‭ ‬الطلبة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬الوجود‭ ‬الجماهيري‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬سيسهم‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬لاعبي‭ ‬‮«‬الأحمر‮»‬‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التألق‭.‬

وكانت‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬منح‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬الموافق‭ ‬5‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬إجازة‭ ‬رسمية‭ ‬لجميع‭ ‬موظفيها،‭ ‬امتثالًا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وحرصًا‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬لإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لمنتسبيها‭ ‬لمتابعة‭ ‬وتشجيع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الـ‭ ‬26‭.‬

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