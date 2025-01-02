مركز جامعة الخليج العربي لخدمة المجتمع يُطلق خطة البرامج التدريبية للعام الأكاديمي الجديد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رؤية‭ ‬الجامعة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬من‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تخصصاتهم،‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدراتهم‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والتحليل،‭ ‬كما‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والإداري‭ ‬بما‭ ‬يتواكب‭ ‬مع‭ ‬الاتجاهات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬المستمر‭ ‬والتطوير‭ ‬المهني،‭ ‬مما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الأداء‭ ‬المؤسسي‭ ‬داخل‭ ‬الجامعة‭.‬

وقالت‭ ‬مديرة‭ ‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬والاستشارات‭ ‬والتدريب‭ ‬والتعليم‭ ‬المستمر،‭ ‬الدكتورة‭ ‬عفاف‭ ‬بوغوى،‭ ‬إن‭ ‬الخطة‭ ‬التدريبية‭ ‬الجديدة‭ ‬تتضمن‭ ‬دورات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬إدارة‭ ‬الجودة،‭ ‬وخدمة‭ ‬العملاء،‭ ‬وإدارة‭ ‬المشاريع،‭ ‬والقيادة‭ ‬والإدارة‭. ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الكوادر‭ ‬من‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬واستخدام‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬بشكل‭ ‬أمثل،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬فعالية‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الإدارات‭ ‬المختلفة‭ ‬بالجامعة‭. ‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬بتطوير‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬وإدارية‭ ‬متكاملة‭ ‬تميزها‭ ‬الابتكار‭ ‬والاحترافية،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامها‭ ‬المستمر‭ ‬بتطوير‭ ‬المجتمع‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والإداري‭ ‬وفقًا‭ ‬لأحدث‭ ‬المعايير،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكفاءات‭ ‬البشرية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للجامعة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الموظفين‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬إنتاجيتهم‭ ‬اليومية،‭ ‬ويضمن‭ ‬جودة‭ ‬التدريب‭ ‬ونقل‭ ‬المعرفة،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬الجامعة‭ ‬كمنظومة‭ ‬تعليمية‭ ‬رائدة‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬نفسه،‭ ‬لفتت‭ ‬الدكتورة‭ ‬بوغوى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬انتهى‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬المهني‭ ‬للمشاركين،‭ ‬وقد‭ ‬شملت‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬المهارات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬مايكروسوفت‭ ‬إكسل‮»‬،‭ ‬و«التحليل‭ ‬الإحصائي‭ ‬باستخدام‭ ‬ SPSS ‮»‬،‭ ‬و«الإسعافات‭ ‬الأولية‮»‬،‭ ‬و«تصميم‭ ‬الإنفوجرافيك‮»‬،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬التدريبية‭ ‬الاحترافية‭.‬

هذا،‭ ‬وتتضمن‭ ‬الخطة‭ ‬التدريبية‭ ‬المقبلة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬المتخصصة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ورشة‭ ‬‮«‬إدارة‭ ‬الجودة‭ ‬المتقدمة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستُعقد‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭ ‬لتزويد‭ ‬المشاركين‭ ‬بأحدث‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الجودة‭ ‬والتميز‭ ‬المؤسسي،‭ ‬وورشة‭ ‬‮«‬السكرتارية‭ ‬التنفيذية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستركز‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬التنظيمية‭ ‬والإدارية‭ ‬للكوادر‭ ‬الإدارية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ورشة‭ ‬‮«‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬ – ‭ ‬المستوى‭ ‬الأساسي‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬دورة‭ ‬شاملة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمة‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬ضمن‭ ‬مساعي‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لبناء‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬وإدارية‭ ‬متكاملة،‭ ‬تُسهم‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬كوادر‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الإسهام‭ ‬الفعّال‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والإداري‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬

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