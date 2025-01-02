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النائب منير سرور: تعديلات صندوق العمل تعزز تفضيل البحريني في السوق

1/2/2025 7:16:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ثمّن‭ ‬النائب‭ ‬الدكتور‭ ‬منير‭ ‬سرور‭ ‬مصادقة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإصداره‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬4‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬57‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بإنشاء‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬بعد‭ ‬إقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭.‬

وشدد‭ ‬النائب‭ ‬سرور‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬حصر‭ ‬القانون‭ ‬دعم‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬للشركات‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬البحرينيون‭ ‬يعطي‭ ‬ميزات‭ ‬تفضيلية‭ ‬للشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬سوف‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬والعاملين‭ ‬فيها‭ ‬وتعزيز
إنتاجيتهم‭ ‬وقدرتهم‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬

ونص‭ ‬التعديل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬ودعم‭ ‬برامج‭ ‬لتدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬العمال‭ ‬البحرينيين،‭ ‬ورفع‭ ‬الميزة‭ ‬النسبية‭ ‬للعمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬غيرهم‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬الأجانب،‭ ‬ودعم‭ ‬وتمويل‭ ‬المشروعات‭ ‬التي‭ ‬يملك‭ ‬فيها‭ ‬الأشخاص‭ ‬البحرينيون‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬الأسهم‭ ‬أو‭ ‬الحصص‭ ‬ويكون‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬زيادة‭ ‬توظيف‭ ‬العمال‭ ‬البحرينيين‭.‬

وقال‭ ‬د‭. ‬منير‭ ‬سرور‭: ‬‮«‬إن‭ ‬التعديلات‭ ‬التشريعية‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تنحو‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬تدعمه‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬بحيث‭ ‬تعالج‭ ‬الاختلالات‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أموال‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬يدفعها‭ ‬المواطنون‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أبنائهم،‭ ‬وتطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬لجعلهم‭ ‬مفضلين‭ ‬لأرباب‭ ‬وأصحاب‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬يضع‭ ‬النقاط‭ ‬على‭ ‬الحروف‭ ‬بشأن‭ ‬أهمية‭ ‬رفع‭ ‬الميزة‭ ‬النسبية‭ ‬للعمالة‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬غيرها‭ ‬وتوجيه‭ ‬الدعم‭ ‬للشركات‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬البحرينيون‭ ‬كليا‭ ‬أو‭ ‬جزئيا‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬إحدى‭ ‬أولوياتها،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحلقة‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الحلقات‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬نشاط‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬لأنها‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬فاعلية‭ ‬برامج‭ ‬الصندوق،‭ ‬وتساعده‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭.‬

ودعا‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬سرور‭ ‬مختلف‭ ‬الشركات‭ ‬الى‭ ‬المراهنة‭ ‬على‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬ليس‭ ‬لكفاءتها‭ ‬وإخلاصها‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬لأن‭ ‬منظومة‭ ‬الدعم‭ ‬بمختلف‭ ‬مستوياتها‭ ‬ستكون‭ ‬موجهة‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬الكوادر،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ستستفيد‭ ‬منه‭ ‬الشركات،‭ ‬ويساعدها‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬وزيادة‭ ‬الانتاجية،‭ ‬مختتماً‭ ‬حديثه‭ ‬بالمثل‭ ‬الشهير‭ ‬‮«‬ما‭ ‬حك‭ ‬ظهرك‭ ‬مثل‭ ‬ظفرك‮»‬‭.‬

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