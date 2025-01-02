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بعد زيارة أوجلان.. حزب مؤيد للأكراد يلتقي رئيس البرلمان التركي وزعيم اليمين المتطرف

1/2/2025 7:15:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

إسطنبول‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬التقى‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬تركي‭ ‬معارض‭ ‬مؤيد‭ ‬للأكراد‭ ‬أمس‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬التركي‭ ‬وزعيم‭ ‬حزب‭ ‬الحركة‭ ‬القومية‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬وسط‭ ‬جهود‭ ‬لاستئناف‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬أنقرة‭ ‬ومتمردي‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭. ‬

واجتمع‭ ‬وفد‭ ‬يضم‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬المساواة‭ ‬وديمقراطية‭ ‬الشعوب‮»‬‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬نعمان‭ ‬كورتولموس‭ ‬وثم‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الحركة‭ ‬القومية‭ ‬دولت‭ ‬بهجلي‭. ‬

وهدف‭ ‬الاجتماعان‭ ‬لاطلاعهما‭ ‬على‭ ‬مضمون‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أجراه‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬المعارض‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬مع‭ ‬مؤسس‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬اوجلان‭ ‬الذي‭ ‬يمضي‭ ‬عقوبة‭ ‬بالسجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬جزيرة‭ ‬ايمرالي‭ ‬قرب‭ ‬اسطنبول‭. ‬

وهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬السياسية‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬لأوجلان‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬وتأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬تخفيف‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬وحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬تمردا‭ ‬والمصنف‭ ‬‮«‬إرهابيا‮»‬‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬انقرة‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬

وأتت‭ ‬الزيارة‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬دولت‭ ‬بهجلي،‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الحركة‭ ‬القومية‭ ‬التركية‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬والمعادي‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬والمنضوي‭ ‬في‭ ‬الائتلاف‭ ‬الحاكم،‭ ‬بدعوة‭ ‬أوجلان‭ ‬للحضور‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان‭ ‬لإعلان‭ ‬حل‭ ‬الحزب‭ ‬الذي‭ ‬تصنّفه‭ ‬أنقرة‭ ‬‮«‬إرهابيا‮»‬،‭ ‬مقابل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحه‭. ‬

وتلقى‭ ‬الخطوة‭ ‬دعم‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬وجاءت‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬بقيادة‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬هجوما‭ ‬مباغتا‭ ‬استمر‭ ‬12‭ ‬يوما‭ ‬وأطاح‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬سلّطت‭ ‬الأضواء‭ ‬على‭ ‬المخاوف‭ ‬التركية‭ ‬حيال‭ ‬القضية‭ ‬الكردية‭. ‬

وخلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬المساواة‭ ‬وديمقراطية‭ ‬الشعوب‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ضم‭ ‬النائبين‭ ‬سيري‭ ‬سوريا‭ ‬أوندر‭ ‬وبرفين‭ ‬بولدان،‭ ‬أبدى‭ ‬أوجلان‭ ‬استعداده‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬مع‭ ‬أنقرة،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬تعزيز‭ ‬الأخوة‭ ‬الكردية‭ ‬التركية‭ ‬هو‭ ‬‮«‬مسؤولية‭ ‬تاريخية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الزعيم‭ ‬الكردي‭ ‬إن‭ ‬الوفد‭ ‬الذي‭ ‬زاره‭ ‬سينقل‭ ‬موقفه‭ ‬إلى‭ ‬الدولة‭ ‬التركية‭ ‬والأطراف‭ ‬السياسيين‭ ‬الآخرين،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬في‭ ‬ضوء‭ ‬ذلك،‭ ‬أنا‭ ‬مستعد‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الخطوات‭ ‬الإيجابية‭ ‬الضرورية‮»‬‭. ‬

وبدأ‭ ‬أوندر‭ ‬وبولدان‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬سلسلة‭ ‬اجتماعات‭ ‬مع‭ ‬أحزاب‭ ‬برلمانية‮»‬‭ ‬وانضم‭ ‬إليهما‭ ‬أمس‭ ‬أحمد‭ ‬ترك‭ (‬82‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬سياسي‭ ‬كردي‭ ‬مخضرم‭ ‬يعرف‭ ‬بمساعيه‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭ ‬لحل‭ ‬القضية‭ ‬التركية‭. ‬وقال‭ ‬أوندر‭ ‬بعدما‭ ‬اجتمع‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلتها‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬التركية‭ ‬الخاصة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الاجتماع‭ ‬كان‭ ‬إيجابيا‭. ‬لدينا‭ ‬أمل‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الوفد‭ ‬سيجتمع‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬أردوجان‭ ‬الحاكم‭ ‬‮«‬العدالة‭ ‬والتنمية‮»‬‭ ‬وحزب‭ ‬المعارضة‭ ‬الرئيسي‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الشعب‭ ‬الجمهوري‮»‬‭ ‬الاثنين‭. ‬وسيقدم‭ ‬الوفد‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إحاطة‭ ‬كاملة‭ ‬بشأن‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭. ‬

وذكر‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلي‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬الوفد‭ ‬التقى‭ ‬بهجلي‭ ‬مدة‭ ‬40‭ ‬دقيقة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬فحوى‭ ‬المحادثات‭. ‬

وفي‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬المشارك‭ ‬لحزب‭ ‬‮«‬المساواة‭ ‬وديمقراطية‭ ‬الشعوب‮»‬‭ ‬تونجر‭ ‬باكيرهان‭ ‬نداء‭ ‬أوجلان‭ ‬‮«‬فرصة‭ ‬تاريخية‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مشترك‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬أعتاب‭ ‬تحول‭ ‬ديموقراطي‭ ‬محتمل‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬والمنطقة‭. ‬والآن‭ ‬هو‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬للشجاعة‭ ‬والاستبصار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سلام‭ ‬مشرف‮»‬‭. ‬

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