السلطات الأمريكية ترجح ((الإرهاب)) كدافع لعملية الدهس في نيو أورلينز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
نيو أورلينز- (أ ف ب): حقق مكتب التحقيقات الفدرالي أمس الخميس بالهجوم الذي نفذه دهسا عنصر سابق في الجيش الأمريكي عُثر على راية تنظيم الدولة الإسلامية بحوزته وتعمّد قتل أكبر عدد من الأشخاص ضمن حشد يحتفل بحلول رأس السنة في نيو أورلينز يوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح، بحسب مسؤولين.
عرّف مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) عن المهاجم على أنه شمس الدين جبار، وهو أمريكي في الثانية والأربعين يتحدر من تكساس. وعمل في مجال العقارات في هيوستن وكان متخصصا بتكنولوجيا المعلومات في الجيش. وأفاد مسؤولون بأن البحث جار عن شركاء له من دون تقديم تفاصيل كثيرة. ووصفت المسؤولة في شرطة المدينة آن كيركباتريك جبار بأنه «إرهابي» وأفاد «إف بي آي» بأنه تم العثور على «راية تنظيم الدولة الإسلامية في المركبة».
وقال السائح إيثان آيرسمان (20 عاما) لفرانس برس في نيو أورلينز: «كان الأمر مخيفا. بكيت كثيرا». كان آيرسمان من بين الحشود التي زارت المدينة الواقعة في جنوب الولايات المتحدة للاحتفال برأس السنة ولفت الى أنه كان في شارع بوربون الشهير، حيث وقع الهجوم. وأفاد بأن شقيقه أيقظه لاحقا بعدما سمع أصوات إطلاق النار وسيارة مسرعة.
وشاهد وشقيقه من نافذة المنزل الذي استأجراه «بعض الجثث».
بدوره، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصف الاعتداء بـ«المشين» أن جبار نشر تسجيلات مصورة على الإنترنت قبل «الإشارة إلى أنه استلهم من تنظيم الدولة الإسلامية».
وأفاد بايدن بأن وكالات إنفاذ القانون تحقق في أي علاقات محتملة بين الهجوم والانفجار الذي وقع في وقت لاحق الأربعاء في شاحنة تيسلا خارج فندق يملكه الرئيس المنتخب دونالد ترامب في لاس فيغاس وأسفر عن مقتل شخص. لكنه لفت إلى أنه لم يتم تحديد وجود أي صلة بين الحادثتين حتى الآن.
وذكر مسؤولون أن السلطات تجري عملية بحث. وقالت إليثيا دانكان من الشرطة الفدرالية: «لا نعتقد أنّ جبّار مسؤول بمفرده» عن الاعتداء. وصرّح حاكم لويزيانا جيف لاندري «نقوم بمطاردة لأشخاص سيئين». وأوضح «إف بي آي» أنه يجري عمليات تفتيش بناء على مذكرات في نيو أورلينز «وولايات أخرى». وذكر مكتب «إف بي آي» في هيوستن في وقت سابق أنه يقوم بنشاطات «على صلة» بهجوم نيو أورلينز.
وأفاد ناطق باسم «إف بي آي» فرانس برس بأن 15 شخصا قتلوا في الاعتداء، وذلك نقلا عن مكتب الطبيب الشرعي في نيو أورلينز. ومن بين القتلى نكيارا شيين ديدو (18 عاما) التي أنهت دراستها الثانوية العام الماضي وكان من المقرر أن تبدأ دراسة التمريض هذا الشهر، بحسب ما أفاد الإعلام الأمريكي. وقالت والدتها ميليسا لموقع «نولا.كوم» الإخباري إن ابنتها قدمت إلى نيو أورلينز من غالف بورت في ميسيسيبي رفقة أحد أقاربها وأصدقائها للاحتفال برأس السنة.
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