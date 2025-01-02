السلطات الأمريكية ترجح ((الإرهاب)) كدافع لعملية الدهس في نيو أورلينز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

نيو‭ ‬أورلينز‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفدرالي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بالهجوم‭ ‬الذي‭ ‬نفذه‭ ‬دهسا‭ ‬عنصر‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬عُثر‭ ‬على‭ ‬راية‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بحوزته‭ ‬وتعمّد‭ ‬قتل‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬ضمن‭ ‬حشد‭ ‬يحتفل‭ ‬بحلول‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬نيو‭ ‬أورلينز‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬15‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬العشرات‭ ‬بجروح،‭ ‬بحسب‭ ‬مسؤولين‭.‬

عرّف‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفدرالي‭ (‬إف‭ ‬بي‭ ‬آي‭) ‬عن‭ ‬المهاجم‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬شمس‭ ‬الدين‭ ‬جبار،‭ ‬وهو‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬والأربعين‭ ‬يتحدر‭ ‬من‭ ‬تكساس‭. ‬وعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬هيوستن‭ ‬وكان‭ ‬متخصصا‭ ‬بتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬الجيش‭. ‬وأفاد‭ ‬مسؤولون‭ ‬بأن‭ ‬البحث‭ ‬جار‭ ‬عن‭ ‬شركاء‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬تفاصيل‭ ‬كثيرة‭. ‬ووصفت‭ ‬المسؤولة‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬المدينة‭ ‬آن‭ ‬كيركباتريك‭ ‬جبار‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬إرهابي‮»‬‭ ‬وأفاد‭ ‬‮«‬إف‭ ‬بي‭ ‬آي‮»‬‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬‮«‬راية‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬المركبة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬السائح‭ ‬إيثان‭ ‬آيرسمان‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬نيو‭ ‬أورلينز‭: ‬‮«‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬مخيفا‭. ‬بكيت‭ ‬كثيرا‮»‬‭. ‬كان‭ ‬آيرسمان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الحشود‭ ‬التي‭ ‬زارت‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للاحتفال‭ ‬برأس‭ ‬السنة‭ ‬ولفت‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬بوربون‭ ‬الشهير،‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬الهجوم‭. ‬وأفاد‭ ‬بأن‭ ‬شقيقه‭ ‬أيقظه‭ ‬لاحقا‭ ‬بعدما‭ ‬سمع‭ ‬أصوات‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وسيارة‭ ‬مسرعة‭.

‬وشاهد‭ ‬وشقيقه‭ ‬من‭ ‬نافذة‭ ‬المنزل‭ ‬الذي‭ ‬استأجراه‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬الجثث‮»‬‭. ‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الذي‭ ‬وصف‭ ‬الاعتداء‭ ‬بـ«المشين‮»‬‭ ‬أن‭ ‬جبار‭ ‬نشر‭ ‬تسجيلات‭ ‬مصورة‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬قبل‭ ‬‮«‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬استلهم‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‮»‬‭.

‬وأفاد‭ ‬بايدن‭ ‬بأن‭ ‬وكالات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬علاقات‭ ‬محتملة‭ ‬بين‭ ‬الهجوم‭ ‬والانفجار‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬شاحنة‭ ‬تيسلا‭ ‬خارج‭ ‬فندق‭ ‬يملكه‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬شخص‭. ‬لكنه‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬صلة‭ ‬بين‭ ‬الحادثتين‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬

وذكر‭ ‬مسؤولون‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬تجري‭ ‬عملية‭ ‬بحث‭. ‬وقالت‭ ‬إليثيا‭ ‬دانكان‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬الفدرالية‭: ‬‮«‬لا‭ ‬نعتقد‭ ‬أنّ‭ ‬جبّار‭ ‬مسؤول‭ ‬بمفرده‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الاعتداء‭. ‬وصرّح‭ ‬حاكم‭ ‬لويزيانا‭ ‬جيف‭ ‬لاندري‭ ‬‮«‬نقوم‭ ‬بمطاردة‭ ‬لأشخاص‭ ‬سيئين‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬‮«‬إف‭ ‬بي‭ ‬آي‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬يجري‭ ‬عمليات‭ ‬تفتيش‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مذكرات‭ ‬في‭ ‬نيو‭ ‬أورلينز‭ ‬‮«‬وولايات‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬مكتب‭ ‬‮«‬إف‭ ‬بي‭ ‬آي‮»‬‭ ‬في‭ ‬هيوستن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أنه‭ ‬يقوم‭ ‬بنشاطات‭ ‬‮«‬على‭ ‬صلة‮»‬‭ ‬بهجوم‭ ‬نيو‭ ‬أورلينز‭. ‬

وأفاد‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬إف‭ ‬بي‭ ‬آي‮»‬‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأن‭ ‬15‭ ‬شخصا‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬الاعتداء،‭ ‬وذلك‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭ ‬في‭ ‬نيو‭ ‬أورلينز‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬القتلى‭ ‬نكيارا‭ ‬شيين‭ ‬ديدو‭ (‬18‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬أنهت‭ ‬دراستها‭ ‬الثانوية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬دراسة‭ ‬التمريض‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمريكي‭. ‬وقالت‭ ‬والدتها‭ ‬ميليسا‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬نولا‭.‬كوم‮»‬‭ ‬الإخباري‭ ‬إن‭ ‬ابنتها‭ ‬قدمت‭ ‬إلى‭ ‬نيو‭ ‬أورلينز‭ ‬من‭ ‬غالف‭ ‬بورت‭ ‬في‭ ‬ميسيسيبي‭ ‬رفقة‭ ‬أحد‭ ‬أقاربها‭ ‬وأصدقائها‭ ‬للاحتفال‭ ‬برأس‭ ‬السنة‭. ‬