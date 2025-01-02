Friday, 03 January 2025 01:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نرجس محمدي تعتزم إصدار سيرتها الذاتية وتعد كتابا عن أوضاع السجينات في إيران

1/2/2025 7:15:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعتزم‭ ‬الإيرانية‭ ‬نرجس‭ ‬محمدي‭ ‬الحائزة‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬إصدار‭ ‬كتاب‭ ‬عن‭ ‬سيرتها‭ ‬الذاتية‭ ‬وتنكبّ‭ ‬على‭ ‬الإعداد‭ ‬لآخر‭ ‬يتناول‭ ‬أوضاع‭ ‬النساء‭ ‬السجينات‭ ‬مثلها‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬بسبب‭ ‬جرائم‭ ‬الرأي،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬إيل‮»‬‭ ‬الفرنسية‭. ‬وأدلت‭ ‬نرجس‭ ‬محمدي‭ ‬بهذا‭ ‬الحديث‭ ‬النادر‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬خلال‭ ‬الإفراج‭ ‬الموقّت‭ ‬عنها‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬لأسباب‭ ‬طبية‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬ديسمبر‭ ‬الفائت‭. ‬

وقالت‭ ‬الناشطة‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬إجاباتها‭ ‬الخطية‭ ‬أو‭ ‬الصوتية‭ ‬باللغة‭ ‬الفارسية‭ ‬عن‭ ‬أسئلة‭ ‬المجلة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬انتهيتُ‭ ‬من‭ ‬كتابة‭ ‬سيرتي‭ ‬الذاتية‭ ‬وأعتزم‭ ‬نشرها‭. ‬وأنا‭ ‬أكتب‭ ‬كتابا‭ ‬آخر‭ ‬عن‭ ‬الاعتداءات‭ ‬والتحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬المرتكب‭ ‬ضد‭ ‬السجينات‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬وآمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يُنشَر‭ ‬قريبا‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬محمدي‭: ‬‮«‬صحيح‭ ‬أن‭ ‬جسدي‭ ‬ضعيف‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الاحتجاز‭ ‬المتقطع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إذن‭ ‬والرفض‭ ‬المتكرر‭ ‬لتوفير‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬لي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أتعبني‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬خطير،‭ ‬لكن‭ ‬قدراتي‭ ‬العقلية‭ ‬صلبة‮»‬‭. ‬

وشرحت‭ ‬أن‭ ‬قسم‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬إوين‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬حيث‭ ‬هي‭ ‬محتجزة‭ ‬‮«‬يضمّ‭ ‬70‭ ‬امرأة،‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الخلفيات‭ ‬والأعمار‭ ‬والتوجهات‭ ‬السياسية‮»‬،‭ ‬بينهنّ‭ ‬‮«‬صحفيات‭ ‬وكاتبات‭ ‬ومثقفات‭ ‬ونساء‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الديانات‭ ‬المضطهدة،‭ ‬وبهائيات‭ ‬وكرديات‭ ‬وناشطات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‮»‬‭.‬

واعتبرت‭ ‬الناشطة‭ ‬البالغة‭ ‬52‭ ‬عاما‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحبس‭ ‬الانفرادي‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬أدوات‭ ‬التعذيب‭ ‬المستخدمة‭. ‬إنه‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬يموت‭ ‬فيه‭ ‬السجناء‭ ‬السياسيون‭. ‬لقد‭ ‬وثّقت‭ ‬شخصيا‭ ‬حالات‭ ‬تعذيب‭ ‬وعنف‭ ‬جنسي‭ ‬خطير‭ ‬ضد‭ ‬زميلاتي‭ ‬السجينات‮»‬‭. ‬

وتابعت‭: ‬‮«‬رغم‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬فإن‭ ‬التحدي‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا،‭ ‬نحن‭ ‬السجينات‭ ‬السياسيات،‭ ‬هو‭ ‬النضال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬الطبيعية،‭ ‬لأن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بأن‭ ‬نظهر‭ ‬لجلادينا‭ ‬أنهم‭ ‬لن‭ ‬ينجحوا‭ ‬في‭ ‬التمكن‭ ‬منّا‭ ‬ومن‭ ‬تحطيمنا‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تتقاسم‭ ‬الزنزانة‭ ‬مع‭ ‬13‭ ‬سجينة‭ ‬أخرى‭. ‬وكشفت‭ ‬نرجس‭ ‬محمدي‭ ‬عن‭ ‬أعمال‭ ‬مقاومة‭ ‬نفذتها‭ ‬السجينات،‭ ‬إذ‭ ‬‮«‬أقامت‭ ‬45‭ ‬من‭ ‬السجينات‭ ‬السبعين‭ ‬تجمعا‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬السجن‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬الإعدام‭ ‬الصادر‭ ‬بحق‭ ‬بخشان‭ ‬عزيزي‭ ‬ووريشه‭ ‬مرادي،‭ ‬وهما‭ ‬من‭ ‬زميلاتنا‭ ‬السجينات‭ ‬الناشطات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬الكردية‮»‬‭.

وأضافت‭ ‬‮«‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬ننظم‭ ‬اعتصامات‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬انتقامية‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬السجن‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬حرمان‭ ‬النزيلات‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬غرف‭ ‬الزيارات‭ ‬والهواتف‭. ‬وافادت‭ ‬الناشطة‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬تصريح‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬اتهامات‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬لها،‭ ‬وأنها‭ ‬تتعرض‭ ‬‮«‬كل‭ ‬شهر‭ ‬تقريبا‮»‬‭ ‬لملاحقات‭ ‬وإدانات‭ ‬إضافية‭. ‬وسجنت‭ ‬محمدي‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬2021‭ ‬بعدما‭ ‬صدرت‭ ‬بحقها‭ ‬إدانات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الخمسة‭ ‬والعشرين‭ ‬الأخيرة‭ ‬بتهم‭ ‬متعلقة‭ ‬باحتجاجها‭ ‬على‭ ‬إلزامية‭ ‬الحجاب‭ ‬وعقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬في‭ ‬إيران‭.

ودأبت‭ ‬جهات‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ولجنة‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬النرويجية‭ ‬على‭ ‬المطالبة‭ ‬بإطلاق‭ ‬سراحها‭ ‬الدائم‭ ‬وغير‭ ‬المشروط‭. ‬

MENAFN02012025000055011008ID1109051026

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث