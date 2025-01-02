نرجس محمدي تعتزم إصدار سيرتها الذاتية وتعد كتابا عن أوضاع السجينات في إيران

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعتزم‭ ‬الإيرانية‭ ‬نرجس‭ ‬محمدي‭ ‬الحائزة‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬إصدار‭ ‬كتاب‭ ‬عن‭ ‬سيرتها‭ ‬الذاتية‭ ‬وتنكبّ‭ ‬على‭ ‬الإعداد‭ ‬لآخر‭ ‬يتناول‭ ‬أوضاع‭ ‬النساء‭ ‬السجينات‭ ‬مثلها‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬بسبب‭ ‬جرائم‭ ‬الرأي،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬إيل‮»‬‭ ‬الفرنسية‭. ‬وأدلت‭ ‬نرجس‭ ‬محمدي‭ ‬بهذا‭ ‬الحديث‭ ‬النادر‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬خلال‭ ‬الإفراج‭ ‬الموقّت‭ ‬عنها‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬لأسباب‭ ‬طبية‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬ديسمبر‭ ‬الفائت‭. ‬

وقالت‭ ‬الناشطة‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬إجاباتها‭ ‬الخطية‭ ‬أو‭ ‬الصوتية‭ ‬باللغة‭ ‬الفارسية‭ ‬عن‭ ‬أسئلة‭ ‬المجلة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬انتهيتُ‭ ‬من‭ ‬كتابة‭ ‬سيرتي‭ ‬الذاتية‭ ‬وأعتزم‭ ‬نشرها‭. ‬وأنا‭ ‬أكتب‭ ‬كتابا‭ ‬آخر‭ ‬عن‭ ‬الاعتداءات‭ ‬والتحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬المرتكب‭ ‬ضد‭ ‬السجينات‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬وآمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يُنشَر‭ ‬قريبا‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬محمدي‭: ‬‮«‬صحيح‭ ‬أن‭ ‬جسدي‭ ‬ضعيف‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الاحتجاز‭ ‬المتقطع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إذن‭ ‬والرفض‭ ‬المتكرر‭ ‬لتوفير‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬لي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أتعبني‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬خطير،‭ ‬لكن‭ ‬قدراتي‭ ‬العقلية‭ ‬صلبة‮»‬‭. ‬

وشرحت‭ ‬أن‭ ‬قسم‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬إوين‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬حيث‭ ‬هي‭ ‬محتجزة‭ ‬‮«‬يضمّ‭ ‬70‭ ‬امرأة،‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الخلفيات‭ ‬والأعمار‭ ‬والتوجهات‭ ‬السياسية‮»‬،‭ ‬بينهنّ‭ ‬‮«‬صحفيات‭ ‬وكاتبات‭ ‬ومثقفات‭ ‬ونساء‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الديانات‭ ‬المضطهدة،‭ ‬وبهائيات‭ ‬وكرديات‭ ‬وناشطات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‮»‬‭.‬

واعتبرت‭ ‬الناشطة‭ ‬البالغة‭ ‬52‭ ‬عاما‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحبس‭ ‬الانفرادي‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬أدوات‭ ‬التعذيب‭ ‬المستخدمة‭. ‬إنه‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬يموت‭ ‬فيه‭ ‬السجناء‭ ‬السياسيون‭. ‬لقد‭ ‬وثّقت‭ ‬شخصيا‭ ‬حالات‭ ‬تعذيب‭ ‬وعنف‭ ‬جنسي‭ ‬خطير‭ ‬ضد‭ ‬زميلاتي‭ ‬السجينات‮»‬‭. ‬

وتابعت‭: ‬‮«‬رغم‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬فإن‭ ‬التحدي‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا،‭ ‬نحن‭ ‬السجينات‭ ‬السياسيات،‭ ‬هو‭ ‬النضال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬الطبيعية،‭ ‬لأن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بأن‭ ‬نظهر‭ ‬لجلادينا‭ ‬أنهم‭ ‬لن‭ ‬ينجحوا‭ ‬في‭ ‬التمكن‭ ‬منّا‭ ‬ومن‭ ‬تحطيمنا‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تتقاسم‭ ‬الزنزانة‭ ‬مع‭ ‬13‭ ‬سجينة‭ ‬أخرى‭. ‬وكشفت‭ ‬نرجس‭ ‬محمدي‭ ‬عن‭ ‬أعمال‭ ‬مقاومة‭ ‬نفذتها‭ ‬السجينات،‭ ‬إذ‭ ‬‮«‬أقامت‭ ‬45‭ ‬من‭ ‬السجينات‭ ‬السبعين‭ ‬تجمعا‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬السجن‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬الإعدام‭ ‬الصادر‭ ‬بحق‭ ‬بخشان‭ ‬عزيزي‭ ‬ووريشه‭ ‬مرادي،‭ ‬وهما‭ ‬من‭ ‬زميلاتنا‭ ‬السجينات‭ ‬الناشطات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬الكردية‮»‬‭.

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وأضافت‭ ‬‮«‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬ننظم‭ ‬اعتصامات‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬انتقامية‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬السجن‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬حرمان‭ ‬النزيلات‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬غرف‭ ‬الزيارات‭ ‬والهواتف‭. ‬وافادت‭ ‬الناشطة‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬تصريح‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬اتهامات‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬لها،‭ ‬وأنها‭ ‬تتعرض‭ ‬‮«‬كل‭ ‬شهر‭ ‬تقريبا‮»‬‭ ‬لملاحقات‭ ‬وإدانات‭ ‬إضافية‭. ‬وسجنت‭ ‬محمدي‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬2021‭ ‬بعدما‭ ‬صدرت‭ ‬بحقها‭ ‬إدانات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الخمسة‭ ‬والعشرين‭ ‬الأخيرة‭ ‬بتهم‭ ‬متعلقة‭ ‬باحتجاجها‭ ‬على‭ ‬إلزامية‭ ‬الحجاب‭ ‬وعقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬في‭ ‬إيران‭.

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ودأبت‭ ‬جهات‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ولجنة‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬النرويجية‭ ‬على‭ ‬المطالبة‭ ‬بإطلاق‭ ‬سراحها‭ ‬الدائم‭ ‬وغير‭ ‬المشروط‭. ‬