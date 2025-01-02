إيران تعتزم مواصلة سجن شاعرة بهائية خضعت لعملية القلب المفتوح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
باريس - (أ ف ب): تواجه كاتبة وشاعرة بهائية إيرانية خضعت مؤخرا لعملية القلب المفتوح، خطر العودة إلى السجن لقضاء ما تبقى من عقوبتها، وفق ما أفادت منظمة تمثل الأقلية الدينية في فرنسا. وأكدت منظمة البهائيين في فرنسا في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس أن مهوش ثابت (71 عاما) «خضعت مؤخرا لعملية جراحية في القلب المفتوح وسيتم إعادتها إلى السجن قريبا جدا». وطالبت المنظمة بالإفراج عنها «فورا وبلا شروط» و«إلغاء حكم سجنها مع ضمانات من السلطات الإيرانية أنها لن تعود إلى السجن أبدا».
صدر حكم ثان على ثابت بالسجن عشر سنوات في ديسمبر 2022، إلى جانب شخصية أخرى من الطائفة البهائية هي فاريبا كمالابادي. وأمضت المرأتان العقوبة نفسها قبل إطلاق سراحهما عام 2018. وتمنح إيران حرية العبادة للأقليات المسيحية واليهودية والزرادشتية، لكنها لا تمنحها لأتباع البهائية، وهي ديانة توحيدية تأسست في إيران في أوائل القرن التاسع عشر. يقع المقر التاريخي العالمي للبهائيين في مدينة حيفا في إسرائيل. وتعتبر السلطات الإيرانية البهائيين زنادقة و«جواسيس» مرتبطين بإسرائيل، العدو اللدود لطهران.
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