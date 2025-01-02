Friday, 03 January 2025 01:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيران تعتزم مواصلة سجن شاعرة بهائية خضعت لعملية القلب المفتوح

1/2/2025 7:15:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تواجه‭ ‬كاتبة‭ ‬وشاعرة‭ ‬بهائية‭ ‬إيرانية‭ ‬خضعت‭ ‬مؤخرا‭ ‬لعملية‭ ‬القلب‭ ‬المفتوح،‭ ‬خطر‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬لقضاء‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬عقوبتها،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬منظمة‭ ‬تمثل‭ ‬الأقلية‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭. ‬وأكدت‭ ‬منظمة‭ ‬البهائيين‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أرسل‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬مهوش‭ ‬ثابت‭ (‬71‭ ‬عاما‭) ‬‮«‬خضعت‭ ‬مؤخرا‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬المفتوح‭ ‬وسيتم‭ ‬إعادتها‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬قريبا‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬وطالبت‭ ‬المنظمة‭ ‬بالإفراج‭ ‬عنها‭ ‬‮«‬فورا‭ ‬وبلا‭ ‬شروط‮»‬‭ ‬و‮«‬إلغاء‭ ‬حكم‭ ‬سجنها‭ ‬مع‭ ‬ضمانات‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬أبدا‮»‬‭. ‬

صدر‭ ‬حكم‭ ‬ثان‭ ‬على‭ ‬ثابت‭ ‬بالسجن‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شخصية‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الطائفة‭ ‬البهائية‭ ‬هي‭ ‬فاريبا‭ ‬كمالابادي‭. ‬وأمضت‭ ‬المرأتان‭ ‬العقوبة‭ ‬نفسها‭ ‬قبل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحهما‭ ‬عام‭ ‬2018‭. ‬وتمنح‭ ‬إيران‭ ‬حرية‭ ‬العبادة‭ ‬للأقليات‭ ‬المسيحية‭ ‬واليهودية‭ ‬والزرادشتية،‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تمنحها‭ ‬لأتباع‭ ‬البهائية،‭ ‬وهي‭ ‬ديانة‭ ‬توحيدية‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭. ‬يقع‭ ‬المقر‭ ‬التاريخي‭ ‬العالمي‭ ‬للبهائيين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حيفا‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭. ‬وتعتبر‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬البهائيين‭ ‬زنادقة‭ ‬و«جواسيس‮»‬‭ ‬مرتبطين‭ ‬بإسرائيل،‭ ‬العدو‭ ‬اللدود‭ ‬لطهران‭. ‬

MENAFN02012025000055011008ID1109051025

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث