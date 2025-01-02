إيران تعتزم مواصلة سجن شاعرة بهائية خضعت لعملية القلب المفتوح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تواجه‭ ‬كاتبة‭ ‬وشاعرة‭ ‬بهائية‭ ‬إيرانية‭ ‬خضعت‭ ‬مؤخرا‭ ‬لعملية‭ ‬القلب‭ ‬المفتوح،‭ ‬خطر‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬لقضاء‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬عقوبتها،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬منظمة‭ ‬تمثل‭ ‬الأقلية‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭. ‬وأكدت‭ ‬منظمة‭ ‬البهائيين‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أرسل‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬مهوش‭ ‬ثابت‭ (‬71‭ ‬عاما‭) ‬‮«‬خضعت‭ ‬مؤخرا‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬المفتوح‭ ‬وسيتم‭ ‬إعادتها‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬قريبا‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬وطالبت‭ ‬المنظمة‭ ‬بالإفراج‭ ‬عنها‭ ‬‮«‬فورا‭ ‬وبلا‭ ‬شروط‮»‬‭ ‬و‮«‬إلغاء‭ ‬حكم‭ ‬سجنها‭ ‬مع‭ ‬ضمانات‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬أبدا‮»‬‭. ‬

صدر‭ ‬حكم‭ ‬ثان‭ ‬على‭ ‬ثابت‭ ‬بالسجن‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شخصية‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الطائفة‭ ‬البهائية‭ ‬هي‭ ‬فاريبا‭ ‬كمالابادي‭. ‬وأمضت‭ ‬المرأتان‭ ‬العقوبة‭ ‬نفسها‭ ‬قبل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحهما‭ ‬عام‭ ‬2018‭. ‬وتمنح‭ ‬إيران‭ ‬حرية‭ ‬العبادة‭ ‬للأقليات‭ ‬المسيحية‭ ‬واليهودية‭ ‬والزرادشتية،‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تمنحها‭ ‬لأتباع‭ ‬البهائية،‭ ‬وهي‭ ‬ديانة‭ ‬توحيدية‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭. ‬يقع‭ ‬المقر‭ ‬التاريخي‭ ‬العالمي‭ ‬للبهائيين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حيفا‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭. ‬وتعتبر‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬البهائيين‭ ‬زنادقة‭ ‬و«جواسيس‮»‬‭ ‬مرتبطين‭ ‬بإسرائيل،‭ ‬العدو‭ ‬اللدود‭ ‬لطهران‭. ‬