ردود سلبية تجاه الفشل في تسجيل أولمو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

مدريد‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أثار‭ ‬فشل‭ ‬نادي‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬المتجدد،‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬داني‭ ‬أولمو‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬وسط‭ ‬المشاكل‭ ‬المالية،‭ ‬ردود‭ ‬أفعال‭ ‬سلبية‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الإسباني،‭ ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬موسم‭ ‬الفريق‭ ‬الكتالوني‭ ‬مهددا‭ ‬بالانهيار‭.‬

وذكرت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إنها‭ ‬لن‭ ‬تسجل‭ ‬أولمو،‭ ‬لاعب‭ ‬لايبزيغ‭ ‬السابق،‭ ‬وأيضا‭ ‬باو‭ ‬لوبيز‭ ‬لعام‭ ‬2025‭ ‬بسبب‭ ‬قواعد‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للرواتب‭ ‬الفعالة‭.‬

وسيتوجه‭ ‬برشلونة‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لحل‭ ‬الوضع‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬فريق‭ ‬باراسترو،‭ ‬الناشط‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة،‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬إسبانيا‭.‬

وكتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬ماركا‭ ‬‮«‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬يأس‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬وصفت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬فانجوارديا‮»‬‭ ‬المهزلة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬سخافة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‮»‬‭ .‬وتعاقد‭ ‬أولمو‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬لايبزيغ‭ ‬وغاب‭ ‬عن‭ ‬مباراتين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تسجيله‭ ‬في‭ ‬النهاية‭. ‬تعني‭ ‬تعقيدات‭ ‬النظام‭ ‬الإسباني‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬إعادة‭ ‬تسجيله‭ ‬لعام‭ .‬2025

يبدو‭ ‬أن‭ ‬مغادرة‭ ‬أولمو‭ ‬النادي‭ -‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬مجاني‭ -‬أصبحت‭ ‬احتمالا‭ ‬واقعا،‭ ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬سبورت‮»‬‭: ‬‮«‬تترقب‭ ‬أوروبا‭ ‬بسعادة‭ ‬وضع‭ ‬برشلونة‭ ‬وأولمو‮»‬،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أندية‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان،‭ ‬وتشيلسي،‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬وأرسنال‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬مهتمة‭ ‬بضم‭ ‬اللاعب‭.‬

ويعاني‭ ‬برشلونة‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬مالية‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬وكانت‭ ‬سببا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬رحيل‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭. ‬ورغم‭ ‬الجراح‭ ‬المالية،‭ ‬يتم‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬ملعب‭ ‬نو‭ ‬كامب‭ ‬بالكامل‭.‬

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