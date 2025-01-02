ردود سلبية تجاه الفشل في تسجيل أولمو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
مدريد - (د ب أ): أثار فشل نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، المتجدد، في تسجيل داني أولمو لعام 2025، وسط المشاكل المالية، ردود أفعال سلبية من وسائل الإعلام الإسباني، حيث أصبح موسم الفريق الكتالوني مهددا بالانهيار.
وذكرت رابطة الدوري الإسباني مرة أخرى إنها لن تسجل أولمو، لاعب لايبزيغ السابق، وأيضا باو لوبيز لعام 2025 بسبب قواعد الحد الأقصى للرواتب الفعالة.
وسيتوجه برشلونة الآن إلى الاتحاد الإسباني في محاولة لحل الوضع قبل مواجهة فريق باراسترو، الناشط بدوري الدرجة الرابعة، يوم السبت المقبل في كأس إسبانيا.
وكتبت صحيفة ماركا «برشلونة في يأس»، بينما وصفت صحيفة «لا فانجوارديا» المهزلة بأنها «سخافة غير مسبوقة» .وتعاقد أولمو مع برشلونة في أغسطس قادما من لايبزيغ وغاب عن مباراتين قبل أن يتم تسجيله في النهاية. تعني تعقيدات النظام الإسباني أنه يجب إعادة تسجيله لعام .2025
يبدو أن مغادرة أولمو النادي -حتى وإن كان ذلك بشكل مجاني -أصبحت احتمالا واقعا، وذكرت صحيفة «سبورت»: «تترقب أوروبا بسعادة وضع برشلونة وأولمو»، وأشارت إلى أن أندية باريس سان جيرمان، وتشيلسي، وبايرن ميونخ وأرسنال ومانشستر سيتي مهتمة بضم اللاعب.
ويعاني برشلونة من أزمة مالية منذ سنوات، وكانت سببا رئيسيا في رحيل ليونيل ميسي. ورغم الجراح المالية، يتم إعادة بناء ملعب نو كامب بالكامل.
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