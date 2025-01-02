رين الطموح في ضيافة نيس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
باريس -(أ ف ب): تعود عجلة الدوري الفرنسي لكرة القدم للدوران من الجديد بعد فرصة عيدي الميلاد ورأس السنة بحلول رين الطموح ضيفا على نيس اليوم الجمعة، فيما تسنح أمام مرسيليا فرصة مثالية للانفراد بالوصافة وفضّ الشراكة مع موناكو عندما يستضيف لوهافر الأحد ضمن المرحلة السادسة عشرة.
يتولّى الأرجنتيني خورخي سامباولي مسؤولية الإشراف على تدريب رين منذ نوفمبر الماضي، لكن يناير قد يُمثل البداية الحقيقية لولايته.
وينوي النادي الذي كان يهدف قبل بداية الموسم إلى احتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، الدخول بقوة إلى سوق الانتقالات الشتوي وذلك بهدف تعويض النصف الأول من موسمه السيئ، إذ يحتلّ المركز الثاني عشر في الترتيب برصيد 17 نقطة بعد تلقيه ثماني هزائم في 15 مباراة مقابل خمسة انتصارات وتعادلين.
لكن مأمورية رين لتحقيق فوز ثان تواليا بعد الانتصار على أنجيه في المرحلة الماضية 2-0، لن تكون سهلة أمام نيس سادس الترتيب بـ24 نقطة على ملعب أليانز ريفييرا، على اعتبار أن لاعبي سامباولي سيواجهون فريقا فاز في ثلاث من آخر أربع مباريات خاضها على أرضه وتعادل أمام ليل القوي.
بدوره، يبحث مرسيليا عن فضّ شراكته مع موناكو في المركز الثاني (30 نقطة للفريقين لكن يتفوّق مرسيليا بفارق الأهداف) من بوابة ضيفه لوهافر قبل الأخير في الترتيب بـ12 نقطة والذي تكبّد 11 هزيمة حتى الآن في الدوري.
وتبدو الفرصة سانحة أمام فريق المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي لتحقيق ذلك نظرا لتواضع مستوى ضيفه، إضافة إلى كون موناكو خاض مباراته عن هذه المرحلة بالفعل حين خسر على أرضه أمام باريس سان جرمان 2-4 قبل عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة في مواجهة جرى تقديمها تمهيدا لمواجهة الفريقين مجددا في كأس الأبطال الأحد على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة.
وفي أبرز المواجهات يلعب ليل رابع الترتيب (27 نقطة) أمام نانت الرابع عشر (14 نقطة)، وليون الخامس (25 نقطة) أمام مونبلييه متذيل الترتيب (9 نقاط)، ولنس السابع (24 نقطة) أمام تولوز التاسع (21 نقطة).
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