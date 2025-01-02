رين الطموح في ضيافة نيس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

باريس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعود‭ ‬عجلة‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للدوران‭ ‬من‭ ‬الجديد‭ ‬بعد‭ ‬فرصة‭ ‬عيدي‭ ‬الميلاد‭ ‬ورأس‭ ‬السنة‭ ‬بحلول‭ ‬رين‭ ‬الطموح‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬نيس‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬فيما‭ ‬تسنح‭ ‬أمام‭ ‬مرسيليا‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬للانفراد‭ ‬بالوصافة‭ ‬وفضّ‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬موناكو‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬لوهافر‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭.‬

يتولّى‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خورخي‭ ‬سامباولي‭ ‬مسؤولية‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬رين‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬لكن‭ ‬يناير‭ ‬قد‭ ‬يُمثل‭ ‬البداية‭ ‬الحقيقية‭ ‬لولايته‭.‬

وينوي‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يهدف‭ ‬قبل‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬إلى‭ ‬احتلال‭ ‬مركز‭ ‬مؤهل‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬الدخول‭ ‬بقوة‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوي‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تعويض‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬موسمه‭ ‬السيئ،‭ ‬إذ‭ ‬يحتلّ‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬ثماني‭ ‬هزائم‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬مباراة‭ ‬مقابل‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادلين‭.‬

لكن‭ ‬مأمورية‭ ‬رين‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوز‭ ‬ثان‭ ‬تواليا‭ ‬بعد‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬أنجيه‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬أمام‭ ‬نيس‭ ‬سادس‭ ‬الترتيب‭ ‬بـ24‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬أليانز‭ ‬ريفييرا،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬لاعبي‭ ‬سامباولي‭ ‬سيواجهون‭ ‬فريقا‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬خاضها‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وتعادل‭ ‬أمام‭ ‬ليل‭ ‬القوي‭.‬

بدوره،‭ ‬يبحث‭ ‬مرسيليا‭ ‬عن‭ ‬فضّ‭ ‬شراكته‭ ‬مع‭ ‬موناكو‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ (‬30‭ ‬نقطة‭ ‬للفريقين‭ ‬لكن‭ ‬يتفوّق‭ ‬مرسيليا‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭) ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬ضيفه‭ ‬لوهافر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬بـ12‭ ‬نقطة‭ ‬والذي‭ ‬تكبّد‭ ‬11‭ ‬هزيمة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

وتبدو‭ ‬الفرصة‭ ‬سانحة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬دي‭ ‬تزيربي‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬نظرا‭ ‬لتواضع‭ ‬مستوى‭ ‬ضيفه،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬كون‭ ‬موناكو‭ ‬خاض‭ ‬مباراته‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بالفعل‭ ‬حين‭ ‬خسر‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬2‭-‬4‭ ‬قبل‭ ‬عطلة‭ ‬عيدي‭ ‬الميلاد‭ ‬ورأس‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬جرى‭ ‬تقديمها‭ ‬تمهيدا‭ ‬لمواجهة‭ ‬الفريقين‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الأبطال‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬974‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭.‬

وفي‭ ‬أبرز‭ ‬المواجهات‭ ‬يلعب‭ ‬ليل‭ ‬رابع‭ ‬الترتيب‭ (‬27‭ ‬نقطة‭) ‬أمام‭ ‬نانت‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ (‬14‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬وليون‭ ‬الخامس‭ (‬25‭ ‬نقطة‭) ‬أمام‭ ‬مونبلييه‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ (‬9‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬ولنس‭ ‬السابع‭ (‬24‭ ‬نقطة‭) ‬أمام‭ ‬تولوز‭ ‬التاسع‭ (‬21‭ ‬نقطة‭).‬



















