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71 شهيدًا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة

1/2/2025 3:13:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 34 غارة وجريمة خلال الساعات الـ24 الماضية، استهدفت المدنيين العزل في قطاع غزة، وأسفرت عن ارتقاء 71 شهيداً، وإصابة العشرات.


وأصاف المكتب في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، إن ما تبقّى من المستشفيات امتلأت بالجرحى في ظلّ النقص الحاد في الموارد الطبية، مشيرًا إلى أن ما يزيد فظاعة الجريمة، منع جيش الاحتلال الطواقم الطبية والدفاع المدني من الوصول إلى الضحايا لإخلاء الجثامين التي لا تزال متناثرة في الشوارع والطرقات، خاصة في مناطق غزة وشمال القطاع، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.


وأشار المكتب في بيانه، أن هذا التَّصعيد يأتي في اليوم الـ454 لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، في محاولة منه لفرض سياسة الأمر الواقع، واستهداف مقومات الحياة والبنية التحتية، وتدمير كل ما له صلة بالصمود الفلسطيني.


وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية، وطالب المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الدولية والأممية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف جريمة الإبادة الجماعية.

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