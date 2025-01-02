Thursday, 02 January 2025 10:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خسائر جيش الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة

1/2/2025 3:13:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت خسائر الجيش الإسرائيلي في الحرب الحالية -وفق الأرقام الرسمية- 891 عسكريا خلال عامي 2023 و2024، وهو أعلى رقم من العسكريين القتلى منذ حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.


وتشمل هذه الأرقام خسائر جيش الاحتلال في هجوم "طوفان الأقصى"، والعمليات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية والجبهة الشمالية وفي جنوب لبنان، إضافة إلى حالات الانتحار.

MENAFN02012025000208011052ID1109050508

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث