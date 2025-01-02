سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية، مساء الخميس، مناطق في جنوبي لبنان، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وقالت الوكالة، إن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار قرابة السابعة وخمس دقائق مساء، مستهدفا منطقة البريج عند الاطراف الشمالية لمنطقة إقليم التفاح، بصاروخي جو - أرض أحدث انفجارهما دويا تردد في منطقتي اقليم التفاح والنبطية.
وأكدت أن العدوان الجوي هو الأول الذي تتعرض له منطقة إقليم التفاح منذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي.
وأضافت أن غارة معادية استهدف المنطقة الواقعة بين زحلتا وجباع، فيما استهدفت غارة أخرى مرتفعات الريحان - جبل الزغرين.
وأشارت إلى أن القوات الاسرائيلية قامت بعملية تمشيط لمدينة بنت جبيل بالرشاشات الثقيلة، من موقعه عند أطراف بلدة مارون الراس.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم ودمر منصات إطلاق صواريخ متوسطة المدى في موقع عسكري لحزب الله بجنوب لبنان.
MENAFN02012025000208011052ID1109050507
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.