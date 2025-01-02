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سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان

1/2/2025 3:13:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية، مساء الخميس، مناطق في جنوبي لبنان، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وقالت الوكالة، إن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار قرابة السابعة وخمس دقائق مساء، مستهدفا منطقة البريج عند الاطراف الشمالية لمنطقة إقليم التفاح، بصاروخي جو - أرض أحدث انفجارهما دويا تردد في منطقتي اقليم التفاح والنبطية.
وأكدت أن العدوان الجوي هو الأول الذي تتعرض له منطقة إقليم التفاح منذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي.
وأضافت أن غارة معادية استهدف المنطقة الواقعة بين زحلتا وجباع، فيما استهدفت غارة أخرى مرتفعات الريحان - جبل الزغرين.
وأشارت إلى أن القوات الاسرائيلية قامت بعملية تمشيط لمدينة بنت جبيل بالرشاشات الثقيلة، من موقعه عند أطراف بلدة مارون الراس.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم ودمر منصات إطلاق صواريخ متوسطة المدى في موقع عسكري لحزب الله بجنوب لبنان.








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