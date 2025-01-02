زوجة نقيب الأطباء الأردنيين في ذمة الله

زوجة نقيب الأطباء الأردنيين في ذمة الله
التاريخ
1/2/2025 3:13:51 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعى مجلس نقابة الأطباء، مساء الخميس، الحاجة نوال فالح الزعبي زوجة نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور زياد الزعبي.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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