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زوجة نقيب الأطباء الأردنيين في ذمة الله

1/2/2025 3:13:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعى مجلس نقابة الأطباء، مساء الخميس، الحاجة نوال فالح الزعبي زوجة نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور زياد الزعبي.
إنا لله وإنا إليه راجعون.








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