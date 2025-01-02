استشهاد الطبيب هاني حبيب باستهداف الاحتلال منزله
التاريخ
1/2/2025 3:13:50 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد مراسل الجزيرة استشهاد الطبيب هاني حبيب في قصف
إسرائيلي على منزله بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
وكان قد قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 34 غارة وجريمة خلال الساعات الـ24 الماضية، استهدفت المدنيين العزل في قطاع غزة، وأسفرت عن ارتقاء 71 شهيداً، وإصابة العشرات.
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