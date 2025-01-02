Thursday, 02 January 2025 10:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد الطبيب هاني حبيب باستهداف الاحتلال منزله

1/2/2025 3:13:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مراسل الجزيرة استشهاد الطبيب هاني حبيب في قصف إسرائيلي على منزله بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وكان قد قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 34 غارة وجريمة خلال الساعات الـ24 الماضية، استهدفت المدنيين العزل في قطاع غزة، وأسفرت عن ارتقاء 71 شهيداً، وإصابة العشرات.

MENAFN02012025000208011052ID1109050505

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث