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شكر على تعاز من قبيلة العدوان

1/2/2025 3:13:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- من لا يشكر الناس لا يشكر الله
قبيلة العدوان عامة


تتقدم بجزيل الشكر والعرفان الى جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين على تواصلهم واهتمامهم وارسال مندوبهم لتقديم واجب العزاء وكل الشكر للعائلة الهاشمية من خلال حضورهم وتواصلهم
وجزيل الشكر والعرفان والامتنان لكافة أطياف الشعب الأردني واخواننا من الدول المجاورة لتقديمهم واجب العزاء والمواساة في وفاة
المغفور له بإذن الله
عبدالرحمن محمد العلي الذياب العدوان
من خلال الحضور او الاتصال او التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي

MENAFN02012025000208011052ID1109050503

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