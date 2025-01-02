الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى دمشق اعتبارا من 7 يناير

وأضاف البيان: "تعمل الخطوط الجوية القطرية بشكل وثيق مع السلطات المعنية لضمان استيفاء جميع معايير السلامة والموثوقية والتشغيل المطلوبة قبل استئناف الرحلات الجوية". ووصلت اليوم الخميس إلى مطار دمشق الدولي ثاني طائرة قطرية تحمل مساعدات إنسانية. وتأتي هذه المساعدات استكمالا للجسر الجوي الذي تسيره قطر لإغاثة الشعب السوري والمساهمة في معالجة أوضاعه الإنسانية.

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