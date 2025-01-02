الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى دمشق اعتبارا من 7 يناير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها على طريق الدوحة - دمشق اعتبارا من يوم الثلاثاء 7 يناير.
وأضاف البيان: "تعمل الخطوط الجوية القطرية بشكل وثيق مع السلطات المعنية لضمان استيفاء جميع معايير السلامة والموثوقية والتشغيل المطلوبة قبل استئناف الرحلات الجوية".
ووصلت اليوم الخميس إلى مطار دمشق الدولي ثاني طائرة قطرية تحمل مساعدات إنسانية.
وتأتي هذه المساعدات استكمالا للجسر الجوي الذي تسيره قطر لإغاثة الشعب السوري والمساهمة في معالجة أوضاعه الإنسانية.
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