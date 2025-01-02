عام جديد وحرب مستمرة وتغيير لازم بقلم د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News ) بات واضحاً أن حكومة بنيامين اليمينية تتمسك بعدم إنهاء الحرب في غزة، بالمعنى الذي نفهمه كفلسطينيين، والذي ينسجم مع هذه الحكومة التي بدأت في تنفيذها بالضفة قبل ٧ أكتوبر. وهناك واقع ومعطيات وقانونية يتفق حولها العالم، ويقر بموجبها بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ويفسر حالة التعاطف العالمي الواسع معهم طوال أشهر الحرب الماضية. ماذا يستطيع الفلسطينيون أن يفعلوا إنقاذاً لأنفسهم ووطنهم وتخطي هذه المعضلة.

لم تعد خطة نتنياهو في غزة والضفة خافية على أحد، بل إن نتنياهو بات يعتقد أن الفرصة مهيأة له لضرب القوة النووية الإيرانية، بعد أن تقلصت الأخطار المهددة له القادمة من لبنان وسورية. وليس من المستبعد أن يستكمل نتنياهو معاركه في المنطقة، ليوازن بذلك معادلات الصراع فيها لصالحه. ومن غير المتوقع أن يقف دونالد ترامب الرئيس الأميركي القادم ضد مخططات نتنياهو في المنطقة، بل على الأرجح أن يبدأ ترامب عهده الرئاسي بحسم قضايا عالقة بدأها نتنياهو قبل وصول ترامب إلى الحكم.

وضمن المعطيات القائمة على الأرض، ليس من المتوقع أن يتنازل نتنياهو بإرادته عن السيطرة الأمنية الكاملة في قطاع غزة بعد الحرب. ويجب التذكير أن الاحتلال كان يسيطر أمنياً على القطاع قبل انسحابه منه في العام ٢٠٠٥، من خلال تقسيم القطاع، وتواجده على مفاصل معينة داخله وعلى حدوده، ليضمن الرقابة المستمرة والتدخل وقت الحاجة، تماماً كما يحدث، اليوم، في الضفة الغربية، ضمن واقع أشد تعقيداً. فقد حددت حكومة نتنياهو الحالية أهدافها في الضفة الغربية، وبدأت في تطبيق سياساتها لتحقيقها، قبل ٧ أكتوبر. وليس من المتوقع أن يقف ترامب حجر عثرة أمام نتنياهو وحكومته لتحقيق مخططاتها في غزة والضفة، وهو الذي دعم ضم أجزاء من الضفة في صفقة القرن التي رفضها الفلسطينيون. وإن تهديداته لغزة قبل وصوله للحكم تشي بنواياه.

ويبدو أن الفلسطينيين أمام مستقبل غامض ومعقد، يستدعي استثمار جميع المعطيات الإيجابية، وتحييد تلك السلبية، التي يستخدمها الاحتلال ضدهم، لاجتياز ظروف قادمة صعبة بأقل الخسائر الممكنة، فحرب غزة ليست هي قلب العاصفة، بل مجرد بواكيرها فقط. لعله من المفيد القيام بمراجعة سريعة للمواقف السياسية والقانونية التي نجح الفلسطينيون في تحقيقها على مدار عقود. ويتوجب هنا تحديد معطيات الواقع على الأرض في فلسطين، ودور الدبلوماسية والوساطة في ظل دعم أميركي مطلق لإسرائيل.

قد يكون المعطى الإيجابي الأهم هو الواقع الموجود في فلسطين. فرغم حالة الاحتلال التي يخضع لها الفلسطينيون بالقوة العسكرية منذ عقود طوال، إلا أنهم يشكلون واقعاً موجوداً راسخاً على أرضهم، ولم تفلح جميع المؤامرات منذ نكبة العام ١٩٤٨ في نفيهم. كما أن ترسيخ التمثيل الفلسطيني الموحد والثابت، الذي بدأ مع تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ولا يزال موجوداً حتى اليوم، يعد أساسياً في مواجهة التحديات التي يواجهها الفلسطينيون، اليوم.

فمنذ دخول منظمة التحرير الفلسطينية للأمم المتحدة كحركة تحرر وطني تمثل الفلسطينيين الذين يرزحون تحت نير الاحتلال في ستينيات القرن الماضي، سجل الفلسطينيون أول نجاحاتهم على الصعيد الثلاثي، السياسي والقانوني والدبلوماسي، في المحافل الدولية، والذي تواصل عبر السنوات بتطوير مكانتهم في تلك المنظمة الدولية وعلى صعيد اعتراف مزيد من الدول بالتمثيل الفلسطيني الرسمي. فتقدم الفلسطينيون خطوة في العام ١٩٨٨ عندما أعلنت المنظمة قيام الدولة الفلسطينية من الجزائر، واعتراف الأمم المتحدة بتلك الخطوة. كما حصل الفلسطينيون على تطور جديد في مزايا التمثيل في العام ١٩٩٦، بعد توقيع معاهدة أوسلو. إلا أن الخطوة الأهم كانت الإقرار بمكانة فلسطين كدولة، من قبل المنظمة الدولية الأهم في العالم في العام ٢٠١٢. وهو ما يفسر بعد ذلك انضمامها لجميع المعاهدات التي تشترط وجود صفة دولة لعضويتها، بما فيها نظام روما الأساس الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة للعديد من المنظمات الدولية الأخرى. إن التطور التدريجي في مكانة فلسطين في الأمم المتحدة، وفي جني مزيد من الاعترافات الدولية، التي رسخت مكانتها السياسية والقانونية والدبلوماسية، بصفتها دولة خاضعة للاحتلال لا يمكن أي جهة في العالم إنكار تلك الحقائق، بما فيها تلك الدول الـحليفة لدولة الاحتلال.

اليوم، هناك حالة احتلال واضحة في فلسطين، تبدو جلية في الضفة وتخطت ذلك لحرب إبادة في غزة. والواقع أن دول العالم رغم إقرارها بحقيقة ذلك الواقع لا تتدخل بشكل حاسم، وليست مستعدة للصدام مع الولايات المتحدة، لنصرة الفلسطينيين عملياً على الأرض، بعد أن أرست الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون معادلة لحماية إسرائيل ووجودها في المنطقة، وحيدت أي عوامل من شأنها خلخلة تلك المعادلة. كما أن الأمم المتحدة، المنظمة الأممية التي وجدت لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، تعاني من خلل يتعلق بنظامها، الذي ربط تحقيق أهدافها العادلة بالإرادة السياسية للدول الأعضاء الخمس في مجلس الأمن. أن هذا يفسر السبب في عدم تحقيق العدالة في الحالة الفلسطينية، رغم إقرار الأمم المتحدة بعدالة هذه القضية في قراراتها وبياناتها، ونجاحها في التحرك إيجابياً في قضايا أخرى. وأخيراً، ورغم أن القضاء الدولي ممثلاً بالمحكمة الجنائية الدولية تحرك ووجه اتهامات لقيادة دولة الاحتلال، إلا أن القضاء الدولي الذي يرتبط تطبيقه بالإرادة السياسية الدولية، ويخضع للمساومات والمصالح والعلاقات بين الدول، لا يمكن التعويل عليه بعد في الحالة الفلسطينية، حيث يتوجب على الفلسطينيين بذل جهد مضاعف لإقناع الدول الأعضاء فيها.

في إطار تلك المعطيات السابقة، مطلوب من الفلسطينيين، اليوم، وفي محاولة لمواجهة خطر يتربص بهم جميعا وبقضيتهم الوطنية أن يقفوا موحدين تحت سقف واحد، السقف الرسمي، الذي يقر به العالم، وتحييد جميع الخلافات والمسميات والانقسامات، حتى وإن اختلفت معه. وعلى الممثل الرسمي الفلسطيني أن يحتضن الفلسطينيين جميعاً الآن في غزة وفي الضفة، وفي أي محفل دولي آخر، ضمن منظومة منسقة داخلياً، وترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة أي طارئ أو تحديات تهدد القضية الفلسطينية.





