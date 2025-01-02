مستوطنون ينظمون جولات حدودية تطلعًا للاستيطان في الجنوب اللبناني

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - في فعالية نُظمت يوم الثلاثاء الماضي، سعى عشرات الناشطين من اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى الترويج لفكرة الاستيطان في الجنوب اللبناني من خلال جولات ميدانية بالقرب من الحدود مع لبنان، تدعو إلى توسيع منطقة الجليل إلى جنوب لبنان باعتبارها جزء من "أرض إسرائيل"، كما يزعمون.

شارك في الفعالية العشرات من الناشطين والمستوطنين، الذين ينتمون إلى حركة "عوري شمال" (استيقظ أيها الشمال)، حيث تجمعوا في موقع بالقرب من كيبوتس "أدميت" الحدودي مع لبنان، وبدأوا جولتهم التي تمحورت حول تعزيز الفكرة الاستيطانية في الجنوب اللبناني، وحاولوا خلالها التسلل إلى الجنوب اللبناني.

وفي موقعها على الإنترنت، كشفت حركة "عوري شمال" عن أهدافها ورؤيتها بأن "أرض إسرائيل لا تتوقف عن كونها أرض إسرائيل حتى لو قررت الدولة التخلي عن هذا المفهوم. الأرض تطاردنا بقدر ما نحاول الهروب منها. هذا هو ما يحدث في غزة، وهذا هو الحال في لبنان".

كان الاسم الرسمي الذي أُطلق على الفعالية هو "قدامى المحاربين في 'حوماه ومغدال' (السور والبرج) يمررون الشعلة إلى مستوطني منطقة لبنان المتجددة"، و"حوماه ومغدال" هو شعار الحملة الاستيطانية التي أطلقتها الحركة الصهوينية في أرض فلسطيني بين عامي 1936 و1939.

وأثناء الفعالية، عبّر أحد الناشطين عن قناعاته بأن جنوب لبنان "جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل"، معتبرا أن "أمن الدولة يتطلب التواجد العسكري في جنوب لبنان، وهو ما يستدعي إقامة مستوطنات دائمة هناك"، وقال إن تجربته الشخصية في الحرب الأخيرة على لبنان "جعلته يشعر بأن هذا التواجد كان ضروريًا لضمان الأمن".

وشمل الحضور العشرات من المستوطنين في الضفة الغربية وآخرين من مناطق مختلفة في إسرائيل، بينهم عائلات وأطفال، حيث شددوا على أنهم ينظرون إلى الجنوب اللبناني كـ"فرصة لتوسيع الاستيطان"، ونقلت "هآرتس" عن أحد المشاركين قوله إن "كل ما نعرفه الآن هو ما كنا نعرفه قبل الحرب، هذه أرضنا ونحن لا نحتاج للاعتذار عن ذلك". وشدد على أنه بالرغم من دوافعهم الأمنية، إلا أن الهدف الرئيسي هو "التمسك بالأرض"، على حد تعبيره.

وفي أثناء الجولة، تجول المشاركون في محيط بلدة عرب العرامشة الملتصقة بالحدود مع جنوبي لبنان حيث عبروا عن تطلعاتهم إلى "العودة إلى المنطقة من خلال بناء مستوطنات جديدة"؛ ووفقا للتصريحات التي نقلتها صحيفة "هآرتس" عن المشاركين، فإن الفعالية تهدف إلى "تعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة"، فيما لا يعتزم المستوطنون "التراجع عن مخططاتهم".

وقالت ناشطة في "عوري شمال" إن هذه الفعالية تُنظم "لتكريم ذكرى شقيقها الذي قُتل في غزة"، مشيرة إلى أن هذا النشاط هو جزء من تقوية الروابط بين إسرائيل والمناطق الحدودية جنوبي لبنان. واعتبرت أن هناك "مهمة تاريخية" تتعلق بفرض "أمن إسرائيل في الجنوب اللبناني".

ورغم الطقس العاصف، وفقا لتقرير الصحيفة، أصر المشاركون على إتمام جولتهم، التي تخللتها "عدة محطات تعليمية، بهدف نشر الرسالة الاستيطانية"؛ وتضمنت الفعالية، التي ربطت بين الأنشطة الاستيطانية والموروث التاريخي، دعوات لتعزيز التواجد اليهودي في المنطقة وتوسيع المستوطنات والبلدات في الجليل لتشمل كذلك المنطقة الحدودية في الجنوب اللبناني.

وأطلق المشاركون شعارات مثل "لبنان لنا" في محاولة لتعزيز الفكرة الاستيطانية في هذه المنطقة، وشدد المشاركون على التوسع في الجنوب اللبناني، مع التشديد المستمر على أن التواجد هناك ليس فقط بسبب الأمن، بل لأن الأرض، وفقا لاعتباراتهم، هي "أرضهم" من "الناحية التاريخية"، فيما يعكس رؤية اليمين المتطرف في إسرائيل.