إلغاء وتعديل مسارات لباص عمان

إلغاء وتعديل مسارات لباص عمان
التاريخ
1/2/2025 10:11:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت الصفحة الرسمية لباص عمان على مواقع التواصل إجراء تعديلات على المسارات اعتبارًا من يوم الأحد القادم 5/1/2025.
وتاليا التعديلات:
1- تعديل مسار (7) ليصبح (مجمع المحطة - الونانات) واعادته كما كان سابقاً
2- الغاء مسار رقم ( 67 )
MENAFN02012025000208011052ID1109049564
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.