ارتفاع كبير.. الإعلان عن تسعيرة ثانية للذهب في الأردن الخميس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت أسعار الذهب محليا، في التسعيرة الثانية، اليوم الخميس، 60 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من الأردنيين 54 دينار لجهة البيع، مقابل 52 دينار لجهة الشراء.
كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 62 دينار، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 نحو 48 دينار.
وتاليا التسعيرة:
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