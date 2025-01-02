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ارتفاع كبير.. الإعلان عن تسعيرة ثانية للذهب في الأردن الخميس

1/2/2025 10:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، في التسعيرة الثانية، اليوم الخميس، 60 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من الأردنيين 54 دينار لجهة البيع، مقابل 52 دينار لجهة الشراء.

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 62 دينار، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 نحو 48 دينار.

وتاليا التسعيرة:

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