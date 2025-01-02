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وزارة التنمية تستكمل تجهيزات مركز الأمل الجديد للإعاقات المتعددة

1/2/2025 10:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استكملت وزارة التنمية الاجتماعية، جميع التجهيزات اللازمة لتحسين الخدمات التي يقدمها مركز الأمل الجديد للإعاقات المتعددة في لواء الرصيفة.


وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن التجهيزات شملت الحديقة الخارجية للمركز لتكون مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتزويد المركز بالأجهزة والأثاث اللازم، وتنفيذ عدد من أعمال الصيانة فيه، بهدف الارتقاء بالبيئة المكانية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بنوعية الخدمات التي يقدمها المركز لهم.


وأضافت الوزارة، أن المركز يقدم الخدمات النهارية الدامجة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، من عمر 6 ولغاية 12 عاماً للذكور، وللإناث من عمر 6 وحتى 18 عاماً، يستفيد منها 26 منتفعا ومنتفعة، وتشمل خدمات التأهيل والتدريب، والعلاج الطبيعي والنطقي، والخدمات المتعلقة بالتوحد، كما يستفيد من خدمات المركز الإيوائية 54 منتفعاً، تشمل خدمات الرعاية المتكاملة كافة.


وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، زار المركز ضمن زيارته الميدانية للواء الرصيفة في شهر تشرين الثاني الماضي.

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