وزارة التنمية تستكمل تجهيزات مركز الأمل الجديد للإعاقات المتعددة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استكملت وزارة التنمية الاجتماعية، جميع التجهيزات اللازمة لتحسين الخدمات التي يقدمها مركز الأمل الجديد للإعاقات المتعددة في لواء الرصيفة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن التجهيزات شملت الحديقة الخارجية للمركز لتكون مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتزويد المركز بالأجهزة والأثاث اللازم، وتنفيذ عدد من أعمال الصيانة فيه، بهدف الارتقاء بالبيئة المكانية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بنوعية الخدمات التي يقدمها المركز لهم.
وأضافت الوزارة، أن المركز يقدم الخدمات النهارية الدامجة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، من عمر 6 ولغاية 12 عاماً للذكور، وللإناث من عمر 6 وحتى 18 عاماً، يستفيد منها 26 منتفعا ومنتفعة، وتشمل خدمات التأهيل والتدريب، والعلاج الطبيعي والنطقي، والخدمات المتعلقة بالتوحد، كما يستفيد من خدمات المركز الإيوائية 54 منتفعاً، تشمل خدمات الرعاية المتكاملة كافة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، زار المركز ضمن زيارته الميدانية للواء الرصيفة في شهر تشرين الثاني الماضي.
MENAFN02012025000208011052ID1109049562
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.