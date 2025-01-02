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المعايطة يوجه بضرورة استمرار الجولات الميدانية والحملات الأمنية

1/2/2025 8:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكّد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة على أهمية الدور الذي تقوم به قيادات أمن الأقاليم وشرطة البادية الملكية ومديريات الشرطة والمراكز الأمنية المنتشرة في المملكة، بوصفها المستجيب الأول والحلقة الأولى للتواصل مع المواطنين ومتلقي الخدمة في شتى الظروف وعلى مدار الساعة.
ونقل اللواء المعايطة خلال لقائه اليوم في مبنى المديرية، قادة أمن الأقاليم وقائد شرطة البادية الملكية ومديري مديريات الشرطة ورؤساء المراكز الأمنية في المملكة، فخر واعتزاز القائد الأعلى للقوات المسلّحة جلالة الملك عبد الله الثاني،بالجهود الأمنية والإنسانية والمجتمعية التي ينفذها منتسبو مديرية الأمن العام على اختلاف تشكيلاتها ووحداتها.
وأشار مدير الأمن العام إلى أن منظومة العمل الأمنية والإنسانية والمجتمعية التي تقدمها الوحدات تعكس الصورة الحقيقية لمديرية الأمن العام كمؤسسة وطنية قادرة على تقديم خدماتها الشاملة، وبشكل يعزز الأمن المجتمعي.
ووجّه اللواء المعايطة إلى ضرورة استمرار الجولات الميدانية والحملات الأمنية اللازمة للوقوف على الواقع الأمني ضمن مناطق الاختصاص، ومتابعة الملاحظات والظواهر الجرمية والسلبية كافّة والتعامل معها وفق الأنظمة والقوانين، وعدم التهاون مع أية تجاوزات على القانون مهما كان نوعها، ومتابعة الأشخاص المطلوبين والمتورطين في مختلف القضايا التي تهدد الأمن والسلم المجتمعيين، مشيراً إلى التمكّن من القضاء على الكثير من تلك الظواهر الجرمية والسلبية والحد منها .
كما أكّد مدير الأمن العام على أهمية الدور المجتمعي لمديريات الشرطة والمراكز الأمنيّة من خلال التواصل المباشر مع المواطنين كونهم شريكاً رئيساً لرجل الأمن العام، وبشكل يضمن تلمّس احتياجاتهم ومتابعة قضاياهم والبحث عن الحلول المناسبة لها.
وأثنى اللواء المعايطة على الجهود الاستثنائية الكبيرة التي بذلت خلال الأعياد الدينية، والتي أسهمت بشكل كبير في تمكين المواطنين من أداء واجباتهم الدينية والاجتماعية بسهولة ويسر، منبهاً إلى ضرورة المضي ببذل المزيد من الجهود خلال هذه المدّة في ظل ما تشهده المملكة من ظروف جوّية غير اعتيادية للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم .
ولفت اللواء المعايطة إلى حرص مديرية الأمن العام الدائم على توفير أشكال الدعم كافّة للمديريات الميدانية للتعامل مع مختلف القضايا، وتمكين العاملين من أداء واجباتهم المتنوعة وفق أعلى المستويات وبما ينعكس إيجاباً على تقديم الخدمة الشاملة للمواطنين








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